Vom Niederrhein hat es Mauritius te Dorsthorst in unsere Gefilde verschlagen. Nun erkundet der begeisterte Wanderer das Saarland und die nähere Umgebung – Schritt für Schritt.

Die Menschen werden derzeit aufgrund der Lage um das Coronavirus angehalten, sich nur in sehr kleinen Gruppen draußen zu bewegen und Abstand zu halten. Doch Wandern macht auch allein oder nur mit der Familie Freunde – und für die Zukunft freut sich der begeisterte Wanderer und SZ-Mitarbeiter Mauritius te Dorsthorst über Tipps zu Wanderwegen im Saarland und der Umgebung, die er noch erkunden kann. Sie möchten ihm einen bestimmten Weg oder eine Strecke empfehlen? Dann schicken Sie gern eine E-Mail an redmzg@sz-sb.de.

Der Start- und Zielpunkt des Wanderweges findet sich auf dem Parkplatz des Landesdenkmals Klause in Kastel-Staadt. Von da aus können die Wanderer entweder direkt die Klause besichtigen oder den Wanderweg starten. Es muss allerdings erwähnt werden, dass der Zugang zur Klause während der Wintermonate, von 1. November bis 1. April, geschlossen ist. Während der Öffnungszeiten kostet eine Besichtigung zwischen 2,50 und 3,50 Euro. Von dem Kriegerdenkmal direkt an der Kapelle bei der Klause haben die Besucher einen wundervollen Blick über die Saar und die Klause. Für Mutige lohnt sich auch ein Besteigen der Steinmauer, um einen noch besseren Blick zu bekommen.

Vom Parkplatz aus führt die Beschilderung direkt zum Wanderweg. Der Einstieg befindet sich, vom Parkplatz in Richtung Klause aus gesehen, auf der linken Seite. Von da führt der Weg zunächst an einem römischen Freilufttheater vorbei, bevor er zu einer schönen Felsformation führt. Ab da kann der Wanderer entscheiden, ob er den Rundweg im oder entgegen dem Uhrzeigersinn gehen möchte. Wir sind ihn im Uhrzeigersinn gegangen. Die Tour führt zum Teil auf schmalen Pfaden, die eine höhere Trittfestigkeit verlangen, entlang der roten Felsformationen. Dabei haben die Wanderer an mehreren Punkten die Gelegenheit, die Klause sowie die Saar und die umliegenden Ortschaften, etwa Serrig auf der gegenüberliegenden Flussseite, zu sehen.

Nach einem Abstieg und der Durchquerung eines Talbereiches folgt der recht anspruchsvolle Aufstieg, der einen zum Klettersteig am Altfels führt. Der Klettersteig ist nicht obligatorisch, aber er lohnt sich. Eine gewisse Schwindelfreiheit und etwas Kletter-Erfahrung sind von Vorteil. Zur Sicherung sind Stahlseile am Altfels angebracht. Ebenfalls sind Stufen in den Stein gehauen, die den Auf- und Abstieg erleichtern. Bei unserer Wanderung hatten wir mit Graupelschauern zu tun, was den Aufstieg nicht erleichtert hat und dazu geführt hat, dass die Stufen recht rutschig waren. Dennoch hat sich die Mühe gelohnt, denn der Ausblick vom Altfels über Saar und die umliegende Gegend ist selbst bei schlechtem Wetter spektakulär.