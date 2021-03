Landtagswahl in Rheinland-Pfalz : Malu Dreyer: Beliebte Regierungschefin kann weiter machen

SPD-Spitzenkandidatin Malu Dreyer äußert sich nach den ersten Prognosen zum Ergebnis der Landtagswahlen in Rheinland-Pfalz. Links steht ihr Ehemann Klaus Jensen. Foto: dpa/Boris Roessler

Mainz Malu Dreyer ist seit acht Jahren Ministerpräsidentin im strukturkonservativen Rheinland-Pfalz und kann jetzt fünf Jahre weiter machen. Die SPD-Politikerin ist die erste Frau in diesem Amt in dem Bundesland – und über Parteigrenzen hinweg populär.

Sympathisches Lachen, ausdrucksstarke Mimik und immer ein paar empathische Worte: Malu Dreyer ist als Ministerpräsidentin beliebt – auch außerhalb der SPD. Die 60-Jährige gehört nach acht Jahren als rheinland-pfälzische Regierungschefin bundesweit zu den bekanntesten Sozialdemokraten – und hat ihrer Partei Aufwind für das Superwahljahr verschafft.

Nach den ersten Hochrechnungen von ARD und ZDF kam die SPD am Sonntag auf 34,2 bis 34,7 Prozent der Stimmen und verliert damit leicht gegenüber 2016. Sie bleibt aber durch den Absturz der Christdemokraten mit Abstand stärkste Kraft: Die CDU holte laut Hochrechnung 26,0 Prozent, was ein Minus von fast sechs Prozentpunkten gegenüber der letzten Wahl bedeutet.

In der Pandemie tritt Dreyer seit mehr als einem Jahr als unaufgeregte Lotsin auf, die in der Krise Zuversicht verbreitet, nah an den Menschen ist – immer bemüht um die richtige Balance zwischen Öffnen und Schützen. Dabei ist es ihr gelungen, Rheinland-Pfalz beim Impfen, bei der Zahl der Corona-Neuinfektionen und den Schnelltests bundesweit in die Spitzengruppe zu bringen. Dreyer selbst spricht bei Corona von der „größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg“ und beschreibt das Ziel ihrer Politik so: „Unser Land und seine Menschen sollen stark aus der Krise hervorgehen.“

„Dieses Jahr hat alles total verändert. Eigentlich gibt es gar keine Zeit mehr“, stellte Dreyer fest. Auch nicht mehr zum Lesen, wie sie beim Besuch des wieder eröffneten Einzelhandels bedauernd sagte – und sich einen dünnen Roman aus Kopenhagen – „eine meiner absoluten Lieblingsstädte“ – empfehlen ließ.

Dreyer kam in Neustadt an der Weinstraße zur Welt. Wie in der Pfalz üblich wurde ihr Vorname Marie-Luise zu Malu verkürzt. Ihr Vater war Schulleiter und überzeugter CDU-Anhänger, ihre Mutter Erzieherin. Sie lebt in einem Altenheim und konnte ihre Tochter in der Pandemie lange Zeit nur online sehen.

Dreyer ist seit 2004 mit dem früheren Oberbürgermeister von Trier Klaus Jensen verheiratet. In einem Interview nannte sie ihn den „Glücksfall“ und das „Dauerhoch“ ihres Lebens. Das Paar wohnt in dem inklusiven Wohnprojekt Schammatdorf in Trier. In der Freizeit gehen die beiden Sozialdemokraten gerne spazieren, ins Kino, ins Theater oder samstags in die Stadt einkaufen. Ihren Traum hat sich Dreyer mit ihrem Mann vor zwei Jahren erfüllt: Eine Reise nach Tansania in die Serengeti und in den Ngorongoro-Krater.

Dreyer studierte in Mainz Jura, wurde Staatsanwältin, Bürgermeisterin von Bad Kreuznach, Sozialdezernentin von Mainz und 2002 Sozialministerin. Als Kurt Beck nach 18 Jahren Amtszeit wegen der Nürburgring-Insolvenz in Bedrängnis geriet, bestimmte er Dreyer 2013 zu seiner Nachfolgerin – die erste Frau in dem Amt in Rheinland-Pfalz.

Der Katholikin liegen neben sozialer Gerechtigkeit und gleichen Bildungschancen auch Gesundheitsthemen besonders am Herzen. Und sie macht sich gegen Hass und Hetze stark. Noch kurz vor der Wahl warf sie dem AfD-Fraktionsvorsitzenden Michael Frisch vor, sich nicht von rechtsextremistischen Strömungen in seiner Partei zu distanzieren: „Sie sind der Chef von dem Laden und Sie räumen nicht auf.“

Dreyer sucht das Gespräch mit Menschen, hat immer ein Lächeln oder ein paar Worte übrig und ist bei CDU-Wählern zumindest anerkannt. Auch ihr Herausforderer Christian Baldauf nennt sie „eine sympathische Frau“. Sich selbst beschrieb Dreyer einmal als „verlässlich, unaufgeregt und klar“.

Wenn es schwierig wird, holt sie immer wieder alle an einen Tisch, um nach Lösungen zu suchen. Auf Kritik etwa aus der Opposition reagiert sie mit Schweigen, einem Lächeln oder sie legt die Stirn in Falten und wischt die Kritik mit energischen Worten schnell vom Tisch.

Mitten im Corona-Lockdown und im Landtagswahlkampf feierte Dreyer am 6. Februar ihren 60. Geburtstag. „Zum Älterwerden habe ich eine ganz positive Einstellung“, sagte sie der dpa. „Ich bin dankbar, dass ich gesund und fit bin und so viel Energie habe.“ Dreyer hat Multiple Sklerose (MS) und geht damit offen um. „Ich leide nicht, ich habe meinen Frieden mit der Krankheit gemacht, kämpfe nicht mehr dagegen an.“