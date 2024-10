Heftige Debatten Wahl der Pfälzischen Weinkönigin ist außergewöhnlich - das ist der Grund

Zwei Frauen und erstmals ein Mann bewerben sich am Abend (19.00 Uhr) um den Titel der 86. Pfälzischen Weinkönigin oder Weinhoheit. Die Wahl findet traditionell im Saalbau von Neustadt an der Weinstraße in Rheinland-Pfalz statt. Eine Jury entscheidet nach einem Wettbewerb um Fachwissen und Schlagfertigkeit über den Titel.