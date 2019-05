Gusenburg : Vokalensemble „Vivat“ lädt ein zum Konzert

Das Ensemble Vivat Foto: Fröhlich. Foto: Fröhlich

Geistliche Werke der orthodoxen Liturgie und volkstümliche Lieder aus Russland interpretiert das Vokalensemble „Vivat“ am Freitag, 31. Mai, 19 Uhr, in der katholischen Kirche in Gusenburg. Das Ensemble ist eine Vereinigung von Solisten, die in St.

Petersburg leben. Sie sind Absolventen des berühmten Konservatoriums und dort inzwischen auch als Dozenten sowie als Solisten an den führenden Theatern tätig.