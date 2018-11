Sollte Coles auch diese Hürde meistern, stünde er in den Live-Shows. Das Prozedere der „Sing Offs“ funktioniert folgendermaßen: Die vier Coaches haben die schwierige Aufgabe, aus ihren zehn Talenten, die drei besten herauszusuchen. Coles, inzwischen im Team der beiden Rapper Michi Beck und Smudo von den Fantastischen Vier, muss also diese beiden überzeugen. Versuchen wird er das mit „Breaking The Habit“ von Linkin Park. Gezeigt wird die Sendung auch wieder im Gasthaus Hobbit, dort wird auch Coles mit seinen Fans die Sendung verfolgen. Wer so lange nicht warten möchte, der kann bereits am Vorabend Sascha Coles zusammen mit seinem Zwillingsbruder Julian, etlichen Gastmusikern und auch einigen Überraschungsgästen aus der aktuellen „The Voice of Germany“-Staffel im Gasthaus Hobbit live erleben. Beginn ist 20 Uhr, der Eintritt ist frei.