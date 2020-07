Deutsche Bischöfe studieren Papier : Vatikan grenzt Gemeindereformen ein

Vatikanstadt/Trier Mit einem neuen Dokument hat der Vatikan Gemeindereformen Grenzen gesetzt. Laien bleiben laut dem am Montag veröffentlichten Schreiben von der Gemeindeleitung ausgeschlossen.

Die Deutsche Bischofskonferenz will das überraschend veröffentlichte Dokument nach Aussage ihres Pressesprechers sorgfältig studieren und beim nächsten Treffen der Diözesanbischöfe erörtern. „Daher kann ich zum gegenwärtigen Zeitpunkt keinen Kommentar geben“, fügte Matthias Kopp auf Anfrage hinzu. Der Münsteraner Kirchenrechtler Thomas Schüller kritisierte das neue Dokument des Vatikan scharf. „Das Papier beantwortet Fragen von heute mit Antworten von gestern“, sagte der Kirchenrechtler der Katholischen Nachrichten-Agentur (KNA) in Trier. Es handele sich um ein „durch und durch klerikales Papier“. Es werde rein vom Priester her gedacht; an der tatsächlichen Lage der Bistümer und des kirchlichen Lebens in Deutschland gehe das Papier vorbei.