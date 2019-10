Ducsaal Freudenburg : Ein Hauch von Pink im Ducsaal

Freudenburg Die Sängerin Vanessa Henning präsentiert am Samstag, 2. November, „The Original Pink Tribute Show“ im Ducsaal in Freudenburg. Beginn ist um 20 Uhr. Henning war die Stimme der Tribute Band „Just Pink“ bis zu deren Auflösung im Jahr 2017. Nun hat sie mit „It’s all Pink“ ihr eigenes Projekt gegründet.

