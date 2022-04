Militär : USA wollen 500 Millionen Dollar in Militärstützpunkte in Rheinland-Pfalz investieren

US-Soldaten stehen während einer Übung auf dem Truppenübungsplatz Baumholder. Im Rahmen der US-geführten Militärübung «Defender Europe 21» haben Streitkräfte auf dem Truppenübungsplatz Baumholder unter anderem den Transport und die Versorgung von Verletzten trainiert. Foto: 52nd Fighter Wing Public Affairs/Staff Sgt. Chanceler Nardone

Mainz/Washington/Baumholder Laut Innenministerium hat die US-Regierung große Pläne in Rheinland-Pfalz. Auch die US-Airbase in Spangdahlem könnte profitieren. Minister Roger Lewentz ist zu einem Treffen in Washington gereist.