Wann dieser eröffnen soll Grünes Licht für umstrittenes Projekt: Globus-Markt kommt nach Trier

Mit mehr als 10.000 Quadratmetern Verkaufsfläche – so viel wie fast 13 Handballfelder – will der neue Globus-Markt bei Trier-Euren Kunden aus der ganzen Region inklusive Luxemburg anlocken. Es ist ein schon im Vorfeld umstrittenes Projekt, das besonders Naturschützer aufgebracht hat. Denn der moderne Supermarkt wird in einem Bereich entstehen, der bislang von Landwirten genutzt wird.