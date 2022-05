Ukraine-Krieg : Ukrainische Soldaten sollen in Idar-Oberstein ausgebildet werden

An der Artillerieschule der Bundeswehr in Idar-Oberstein sollen ukrainische Soldaten ausgebildet werden. Das kündigte Bundesverteidigungsminister Christine Lambrecht an.

Soldaten der Ukraine sollen in Idar-Oberstein ausgebildet werden. Das kündigte Bundesverteidigungsministerin Christine Lambrecht (SPD) am Morgen am Rande der Klausur der Bundesregierung in Schloss Meseberg nördlich von Berlin an. Die Soldaten sollen in der Artillerieschule der Bundeswehr in der Edelsteinstadt die Nutzung der Panzerhaubitze 2000 trainieren.