Flughafen nahe der Saar-Grenze : Trotz Insolvenz: Flüge am Hahn gehen weiter

Trotz Insolvenz: Flüge am Hahn gehen weiter

Der Insolvenzverwalter informiert heute, wie es am Hunsrückflughafen Hahn weitergeht. Starts und Landungen laufen planmäßig weiter.

Wie geht es weiter am Flughafen Hahn? Vor zwei Wochen wurde bekannt, dass der mehrheitlich im Besitz des chinesischen Konzerns HNA befindliche Airport insolvent ist. Laut des vom Amtsgericht Bad Kreuznach eingesetzten Insolvenzverwalters, Jan Makus Plathner, ist die Zahlung der Gehälter der Mitarbeiter gesichert. Auch sei sichergestellt, dass alle Flüge planmäßig stattfänden, heißt es in einer Mitteilung von Plathner.

Er will am Mittag über die Lage am Hahn und dem Stand des Insolvenzverfahrens informieren. Geplant ist ein internationaler Investorenprozess. Laut Plathner haben sich bereits erste Investoren gefunden.