Auffallend sind besondere Größe und gestreifte Beine : Tropische Riesenzecken in Großregion aufgetaucht - Hyalomma mag trockene Hitze

Bobenheim-Roxheim Die als Hyalomma bezeichnete Zecke ist mehrfach in Rheinland-Pfalz gesichtet worden. Wenn die schnell laufenden Zecken sich in die Haut von Menschen bohren, können sie die Viruskrankheit CCHF übertragen.

Hyalomma-Zecken innerhalb von wenigen Tagen fünfmal im Rhein-Pfalz-Kreis aufgetaucht

Hyalomma-Zecken sind aktive Jäger

Anders als der weit verbreitete Gemeine Holzbock (Ixodes ricinus), der seine Opfer über chemische Signale wie Temperatur und Geruch wahrnimmt und sich dann im Gras oder Unterholz an sie heftet, sind Hyalomma-Zecken aktive Jäger, die ihren Opfern über längere Strecken nachsetzen können. Auf die Sehfähigkeit nimmt der griechische Name Bezug: Hyalomma bedeutet so viel wie Glasauge. In Deutschland sind bislang zwei verschiedene Arten aufgetreten, die in Afrika heimische Hyalomma rufipes und die in Südosteuropa und der Türkei verbreitete Hyalomma marginatum. Neben Pferden und anderen großen Säugetieren gehen die Zecken auch an Menschen.