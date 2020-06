Inhaltlicher und optischer Wandel angestrebt : Weht bald frischer Wind im Museum?

Trier Das Trierer Stadtmuseum will sich neu aufstellen. Die Medienstationen seien „überaltert“, auch inhaltlich und optisch soll sich im Simeonstift vieles verändern. Aber erst muss der Stadtrat zustimmen.

Zudem habe sich gezeigt, dass manches nicht funktioniere. Besucher seien es so gewohnt, im Museum nirgends draufzusteigen, dass die Podeste nur selten als solche genutzt würden. Und auch an die Schubladen mit Infos über Trierer Persönlichkeiten traue sich kaum jemand ran. Schuld sein könne auch der deutsche Ordnungssinn: Schon der erste Besucher mache alle Laden zu.

Die neue Ausstellungsarchitektur muss so dezent sein, dass die Exponate in den Vordergrund rücken. Und die neuen Medienstationen werden auf großen Displays viele Optionen bieten, sich über die Epochen der Stadtgeschichte zu informieren. Epochen, deren Eckdaten künftig immer genannt werden. „Als wir die Dauerausstellung entwickelt haben, sind wir davon ausgegangen, dass Epochenbegriffe und zeitliche Reihenfolgen klar sind“, sagt Dühr. Viele Menschen wüssten heute aber gar nicht, wann die preußische Zeit begann. Die Schau „Ikone Karl Marx“ habe 2013 gezeigt, dass viele Besucher auch keine Ahnung hatten, ob Marx nun im 15. 17. oder 19. Jahrhundert lebte. Künftig soll es daher mehr Informationen zu Epochen und Exponaten geben.

Zudem will das Museum deutlich wandlungsfähiger und flexibler sein als heute. „Dauerausstellung würde ich das nicht mehr nennen“, sagt Dühr, die nicht nur zahlreiche neue, sondern auch wechselnde Exponate zeigen will – sodass es über die Jahre auch für Trierer spannend bleibt, sich im Stadtmuseum mit der Geschichte ihrer Heimat auseinanderzusetzen. Inhaltlich wird sich alles an zentralen Fragen orientieren wie: „Ist Trier die älteste Stadt Deutschlands?“, „Wovon lebt Trier?“, „Wer lebt in Trier?“, „Warum reist man nach Trier?“. Nicht nur einzelne Stücke, auch ganze Fragenkomplexe sollen austauschbar sein, um bei Bedarf neue, aktuelle Themen zu integrieren.