Nächster Verhandlungstag : Trierer Amokprozess wird fortgesetzt: „Mein Vater starb in den Armen des Angeklagten“

Diese Woche sind im Trierer Amokprozess gleich drei Verhandlungstage angesetzt. Am Dienstag ist ein Notar als Zeuge geladen, der viel Geld für den Angeklagten aufbewahrt haben soll. Alles nur ein Märchen?

Was ist an der Geschichte mit den mehreren Hunderttausend Euro dran, die ein Trierer Notar für den mutmaßlichen Amokfahrer angeblich in seinem Tresor aufbewahren soll? Eine Antwort darauf dürfte es am Dienstag im Trierer Landgericht geben, wenn der Mordprozess gegen einen 52-jährigen Mann aus dem Trierer Stadtteil Zewen fortgesetzt wird. Der Angeklagte soll am 1. Dezember vergangenen Jahres mit seinem Geländewagen durch die Fußgängerzone gerast sein und dabei fünf Menschen getötet und zahlreiche Passanten schwer verletzt oder traumatisiert haben. Ein 77-jähriger Mann, der die Amokfahrt schwer verletzt überlebt und danach lange Zeit in Kliniken verbracht hatte, war kürzlich gestorben. Ob (auch) an den Folgen des Gewaltverbrechens, ist noch nicht endgültig geklärt.