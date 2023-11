Terrorismus Terrorverdächtige Islamistin in Trier verhaftet – das werfen die Ermittler der Frau vor

Trierer Polizeibeamte haben am Mittwoch in Trier eine Terrorverdächtige festgenommen. Die Französin soll laut Bundesanwaltschaft Mitglied in islamistischen Terrorvereinigungen sein. Zudem werden der Frau Kriegsverbrechen vorgeworfen. Sie wurde nach der Festnahme in Trier dem Ermittlungsrichter beim Bundesgerichtshof in Karlsruhe vorgeführt, der Untersuchungshaft anordnete.