Freiwillig hinter Gittern Warum der Mörder einer Trierer Studentin das Gefängnis nicht mehr verlassen will

40 Jahre nach dem gewaltsamen Tod einer japanischen Studentin in Trier sitzt der Täter weiter im Gefängnis. Und wie es aussieht, wird der verurteilte Mörder Janusz K. die Justizvollzugsanstalt im bayerischen Straubing auch nicht mehr verlassen. Der inzwischen 60-Jährige hatte die Trierer Promotionsstudentin Mutsuko Ayano Mitte November 1983 auf ihrem Weg zur Uni überfallen und ausgeraubt. Dabei erlitt die 27-jährige Studentin so schwere Kopfverletzungen, dass sie vier Tage später in einem Trierer Krankenhaus starb.