Trierer Grüne wollen Umbenennung : Ehemalige Trier Bischof Bernhard Stein in Missbrauchsfälle verwickelt: Wann wird der Bischof-Stein-Platz umbenannt?

2011 erhielt der neu gestaltete Platz hinter dem Trierer Dom einen neuen Namen: Bischof-Stein-Platz, zu Ehren des Trierer Oberhirten von 1967 bis 1980. Wie stark der Bischof, der 1975 auch zum Trierer Ehrenbürger ernannt wurde, in den Missbrauchsskandal der katholischen Kirche verstrickt war, will die Untersuchungskommission im September bekannt geben. Foto: dpa/Zucchi Uwe

Trier Dass der ehemalige Trier Bischof Bernhard Stein in den 1970er-Jahren in Missbrauchsfälle verstrickt war, scheint klar. In welchem Umfang, will die Untersuchungskommission im September bekannt geben. Die Trierer Grünen wollen sich jetzt schon auf die Suche nach einem neuen Namen machen.