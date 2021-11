Hochwasser-Folgen in Trier : Große Frage nach der Flut: Werden die Ehranger vor dem Wintereinbruch Heizungen haben?

Foto: BeckerBredel

Trier Vier Monate liegt die Flutkatastrophe zurück. Doch noch immer gibt es bei den Betroffenen in Trier-Ehrang großen Bedarf an Unterstützung. Die wohl drängendste Frage: Werden es die Stadtwerke schaffen, vor dem Winter für Gas-Heizungen zu sorgen?

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken Von Christian Altmayer

Berti Adams hat derzeit kaum eine freie Minute. Wenn der Ortsvorsteher von Trier-Ehrang von Montag bis Freitag seine Sprechstunde abhält, klingelt das Handy durchgehend. Ständig stehen Menschen auf der Terrasse. „An einem Abend hatte ich über 30 Leute hier“, sagt der gelernte Metzgermeister. Mal wollen die Bürger nur eine Unterschrift für einen Antrag auf Fördergeld, mal eine ausführliche Beratung.

Vier Monate nach der Flutkatastrophe ist der Bedarf an Hilfe noch immer groß im Stadtteil zwischen Mosel und Kyll. „Erst waren die Leute voller Adrenalin“, sagt Adams. Sie habe ihre Häuser leer geräumt, zerstörtes und verdrecktes Inventar entsorgt. Dann habe der Schock eingesetzt über all das verlorene Hab und Gut. „Das war die schlimmste Phase“, meint der Ortsvorsteher: „Jetzt sehe ich, dass viele wieder in die Zukunft schauen und mit dem Wiederaufbau beginnen.“

Info Wo es in Ehrang Hilfe gibt Das Amt für Soziales und Wohnen der Stadt Trier betreibt im alten Ehranger Feuerwehrgerätehaus einen Info-Point. Dort werden Betroffene bei der Beantragung der Wiederaufbauhilfen unterstützt. Hierfür ist eine Terminvereinbarung notwendig unter Telefon: 0651/96796428. Zudem unterstützt das Deutsche Rote Kreuz bei der Antragsstellung, wofür unter Telefon 0175/1112837 Termine vereinbart werden können. Ortsvorsteher Berti Adams hält weiterhin montags bis freitags zwischen 16 und 18 Uhr seine Sprechstunde ab.

Es ist ein Wiederaufbau, der womöglich Jahre in Anspruch nehmen und Millionen Euro verschlingen wird. 700 Häuser im Ort wurden im Juli von der Kyll überflutet, mehr als 4000 Menschen waren betroffen. Einige haben nach dem Hochwasser ihre Häuser verkauft, ihre Wohnungen aufgegeben. Anderen fehlt es im Zuhause noch immer an den alltäglichsten Dingen - an Heizungen etwa. Denn die hat der Fluss vielerorts aus den Kellern gerissen.

Werden alle Ehranger nach Flut rechtzeitig vor dem Winter eine Heizung haben?

Ob die Familien also diesen Winter in der Kälte sitzen müssen? 240 Ehranger haben jedenfalls Anträge auf Gasanschlüsse bei den Stadtwerken Trier gestellt. 160, also etwa zwei Drittel der Betroffenen, wurden bereits angeklemmt, wie Adams sagt: „Die Stadtwerke leisten tolle Arbeit. Dass das so schnell geht, hätte kaum einer gedacht.

Für diejenigen, die dennoch nicht zum Zuge kommen, haben die Ehranger 200 Heizgeräte besorgt, wie zuvor schon Waschmaschinen und Gebäudetrockner. Spenden, die stets binnen weniger Stunden weg waren, wie der Ortschef sagt.

Auch sonst wird die Fluthilfe im Stadtteil gut angenommen. „Unser Ziel ist es, dass möglichst alle Menschen nach dieser Flut wieder finanziell so dastehen wie davor. Und das ist uns auch in den meisten Fällen gelungen“, sagt der Ortsvorsteher.

Ein erster Schritt seien dabei die 2000 Euro Soforthilfe der Stadt gewesen. Weitere 1,2 Millionen Euro Spenden haben aber auch allein die Ehranger Vereine gesammelt und unters Volk gebracht. 1000 Euro gab es für jeweils für Mieter, 3000 für Hausbesitzer. Wer nur den Keller unter Wasser hatte, war mit 500 Euro dabei.

Und es kommt noch immer Geld dazu. Ebenso bei der Spendensammlung der „Aktion Deutschland hilft“, die ebenfalls einiges lockergemacht hat.

Hier gibt es Hilfe für die Ehranger Flutopfer

Neben Geld brauchen die Betroffenen aber auch Beratung und psychologische Betreuung. Angebote, die die Stadtverwaltung und die Quartiersmanagerin Melanie Bergweiler organisieren. So betreibt das Amt für Soziales und Wohnen im alten Feuerwehrgerätehaus einen Info-Point. Dort bekommen Betroffene Unterstützung beim Ausfüllen der Anträge bei der Investitions- und Strukturbank Rheinland-Pfalz. Was dringend nötig ist, denn laut Adams „sind diese Formulare so kompliziert, dass sie kein Mensch versteht“.

Seelsorge und psychologische Hilfe sollen Betroffene künftig in einem von zwei Büro-Containern an der Pfarrkirche bekommen können. „Wir rechnen damit, dass das in den nächsten Tagen klappen wird“, sagt der Ortsvorsteher, der hier alles koordiniert. Und der in den nächsten Monaten sicher noch viel um die Ohren haben wird.