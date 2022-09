Umzug : Losheimer BMW-Händler baut großes Autohaus in Trier und investiert Millionen

Autohaus Müller in Losheim – hier mit Geschäftsführer Joachim Mueller im Jahr 2020. Foto: Ruppenthal

Trier Der saarländische Autohändler Müller hat große Pläne – und zwar in Trier. Er will ein großes Haus errichten. Bisher ist das Unternehmen aus Losheim dort mit Peugeot und Mazda vertreten. Jetzt sollen an der Mosel weitere Marken hinzukommen.