Fünf Beamte verletzt : Nach Angriff auf Polizisten in Trier: Polizei nennt Details zur Identität der Festgenommenen

Foto: dpa/Birgit Reichert

Polizisten wurden am Secret Club in Trier von 40 Personen attackiert – mit massiver körperlicher Gewalt. Zwei Männer wurden im Anschluss festgenommen. Die Polizei gab am Freitag weitere Informationen bekannt.