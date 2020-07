Konzert in Saarburg : Musiker zollen der Band Queen Tribut

We Rock Queen Foto: Heiko Kapeller Messerich

Saarburg Hits der Band Queen gibt es am Samstag, 4. Juli, bei einem Open-Air in der Kaserne in Saarburg. Beginn ist um 20 Uhr, Einlass ab 19 Uhr.

Bei „We Rock Queen“ liegt der Schwerpunkt auf der authentischen Widergabe der Songs. Bei dem Konzert, das etwa zweieinhalb bis drei Stunden dauert, gibt es die bekanntesten Lieder der Band Queen zu hören. Unter anderem in der Tribute-Show zu hören sind dann „I want to break free“, „Radio Gaga“ oder „We will rock you“.

Bandleader und Gitarrist Frank Rohles sowie Schlagzeuger Boris Ehlers gehörten zur Originalbesetzung des Queen-Musicals „We Will Rock You“ in Köln. Bassist Erhard Wollmann sorgt laut Veranstalter für den John-Deacon-typischen Bass-Sound und bildet zusammen mit Ehlers die rhythmische Basis für die komplexen Queen-Songs. Die Keyboards besetzt Marco Lehnertz, der unter anderem als Musiker für die Söhne Mannheims und Jupiter Jones spielte und aktuell mit der Kölner Band Stadtrand durchstartet. Als Frontmann und Lead-Stimme von „We Rock Queen“ agiert seit 2017 Sascha Kleinophorst, der als Frontsänger bereits bei vielen Bandprojekten tätig war. Der Veranstalter betont, dass die Bandmitglieder von Queen-Gitarrist Brian May und Queen-SChlagzeuger Roger Taylor persönlich ausgewählt wurden. May ist der Komponnist von Hits wie „The show must go on“, aus der Feder von Tayler stammt unter anderem „A kind of magic“.