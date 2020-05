Kostenpflichtiger Inhalt: Wandern in der Mehringer Schweiz : Weitblicke über die Mosel belohnen für knifflige Aufstiege

Der Seitensprung Mehringer Schweiz bietet viele tolle Ausblicke. Hier zu sehen sind die Orte Pölich und Schleich. Foto: Mauritius te Dorsthorst

Vom Niederrhein hat es Mauritius te Dorsthorst in unsere Gefilde verschlagen. Nun erkundet der begeisterte Wanderer auf ausgewählten Premiumwegen das Saarland und die Umgebung – Schritt für Schritt.

Ein kleines Stück hinter Trier liegt der idyllische Winzerort Mehring – und hier befindet sich, inmitten der Weinberge der römischen Weinstraße, eine wahre Perle unter den Premiumwanderwegen in der Region: die Extratour Mehringer Schweiz. Über 14,1 Kilometer erstreckt sich die sehr sportliche Wanderung mit mehreren Klettersteigabschnitten. Dabei werden einige Höhenmeter überwunden. In Zahlen ausgedrückt geht es insgesamt 551 Meter rauf und 559 Meter bergab. Der höchste Punkt der Wanderung befindet sich auf rund 429 Meter.

Nach Angaben der Internetseite des Moselsteigs (www.moselsteig.de) befindet sich der Start- und Zielpunkt der Wanderung am Parkplatz an der Sportanlage in Mehring. Die Schwierigkeit wird mit Mittel angegeben und laut Internetseite wird die Dauer der Wanderung auf etwa fünf Stunden geschätzt. Wir waren dreieinhalb Stunden inklusive Pausen unterwegs.

Ausblick auf Mehring und den Freizeitsee Triolago Foto: Mauritius te Dorsthorst

Als wir um halb zwölf an dem sonnigen Samstag in Mehring starten, gestaltet sich der erste Kilometer relativ einfach. Wir gehen gemütlich ein paar Schritte durch den Ort, bevor wir zur ersten Steigung gelangen. Dabei begegnet uns ein freundlicher Corgi, der sich von uns streicheln lässt. Schäferhund Liam, der uns auf vielen Wanderungen begleitet, haben wir leider nicht mit. Deswegen ist es schön, den kleinen, freudigen Hund streicheln zu können.

Nach dem kurzen Intermezzo mit dem Vierbeiner folgt die erste Steigung, die es an sich schon in sich hat. Ihr folgt eine kurze Verschnaufpause, aber der Berg, der sich bei der Begehung auf der linken Seite des Weges befindet, lässt ahnen, worauf wir uns einzustellen haben. Denn bereits im zweiten Kilometer, werden auf rund 750 Meter Länge etwa 180 Höhenmeter überwunden – und diese haben es in sich. Die teilweise extreme Steigung, die eine ordentliche Fitness erfordert und uns ziemlich ins Schwitzen bringt, kann laut Information der Internetseite des Moselsteiges umgangen werden. Denn es gibt wohl eine Alternativstrecke mit Stahlseilsicherung, die wesentlich weniger anstrengend sein soll. Leider können wir zu dieser Alternative nicht viel sagen, da wir den normalen Weg gegangen sind. Aber soviel sei gesagt: Eine kleine Gruppe Wanderer kam uns am Gipfelkreuz aus Richtung des Alternativweges entgegen und die sahen bei weitem nicht so verschwitzt aus wie wir.

Ab da ist die Wanderung wesentlich entspannter, denn diese zweite Steigung ist auch direkt die steilste, die auf der Wanderung genommen werden muss. Von hieraus schlängelt sich der Weg durch verschiedene Waldabschnitte mit moderater Steigung zum höchsten Punkt, wo sich ein Aussichtsturm befindet, von dem aus man auf die Weinbaugebiete Mehring, Pölich, Schleich sowie die Staustufe bei Schleich sehen kann. Hier haben wir auch länger pausiert und etwas gegessen. An dieser Stelle haben wir ungefähr die Hälfte der Strecke hinter uns gebracht.

Über Waldwege geht es bergab. Und langsam nähern wir uns beim Abstieg über zum Teil sehr schmale und steile Wege den Weinreben, die sich entlang des Moseltals erstrecken. Das letzte Drittel des Weges führt überwiegend durch die Weinreben mit direktem Blick auf die Mosel. Dabei kommt noch recht überraschend ein kleiner und anstrengender Klettersteig mit Stahlseilsicherung. Die letzten beiden Kilometer führen durch Weinberge direkt zur Ortschaft Mehring zurück. Hier lohnt sich auch ein kleiner Abstecher zur Römischen Villa, welche laut Internetauftritt des Moselsteigs als kultureller Höhepunkt der Wanderung angeführt wird.

Für mich persönlich gehört die Extratour Mehringer Schweiz zu einem meiner absoluten Favoriten unter den Wanderwegen, und dafür gibt es gleich mehrere Gründe. Zum einen ist die ganze Weinbauregion in und um Trier landschaftlich einfach unglaublich schön und an sonnigen Tagen, wie am Samstag unserer Wanderung, lohnt sich jeder Ausflug in die Weinberge. Zum anderen ist die Strecke recht sportlich und die kurzen Klettersteigabschnitte sorgen für eine gute Abwechslung zum normalen Wandern. Außerdem wechselt sich der Wald zwischen Nadel- und Laubwald ab und immer wieder kann man auf dieser Strecke einen Blick auf die Mosel erhaschen. Selbst an Stellen im Wald, wo wir nicht damit gerechnet haben, die Mosel sehen zu können. Insgesamt bin ich auf der Wanderung 21 286 Schritte gegangen.

Die Angabe der Internetseite des Moselsteiges, dass die Wanderung mittelschwer sei, ist eher ein Euphemismus, denn die Wanderung erfordert an einigen Stellen eine wirklich hohe Trittfestigkeit. So geht es stellenweise sehr steil über schmale, rutschige Schotterpisten mit scharfen Kurven. Von einer Begehung bei Regen und Schnee wird auf der Seite des Moselsteiges abgeraten und ich kann mich dieser Empfehlung nur anschließen. Ich bin den Weg letztes Jahr bei leichtem Schnee gegangen und zum Teil waren diese Passagen schon grenzwertig.