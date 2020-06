Ein Toter, sechs Verletzte : Betrunkener fährt in Pirmasens in Menschengruppe

Pirmasens In der vergangenen Nacht ist ein alkoholisierter Autofahrer in Pirmasens in eine Menschengruppe gefahren. Ein Mann wurde dabei getötet, sechs weitere Personen wurden zum Teil schwer verletzt.

Wie die Polizei mitteilte, war der 51-jährige Autofahrer gegen 0.35 Uhr in der Nacht auf Sonntag, 14. Juni, mit seinem Pkw in die Menschengruppe gefahren. Dabei wurde ein 39-Jähriger aus dem Kreis Südwestpfalz getötet. Sechs weitere Personen im Alter von 30 bis 47 Jahren wurden zum Teil schwer verletzt.