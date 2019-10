Polizei sucht Zeugen : Motorradfahrer stirbt nach Unfall auf der A 8 bei Zweibrücken

Zweibrücken Nach einem tödlichen Unfall auf der A 8 sucht die Polizei nach einem VW- und einem Lkw-Fahrer.

Am Donnerstag gegen 5.30 Uhr war auf der A 8 in Fahrtrichtung Saarland in Höhe der Ausfahrt Contwig ein 58-jähriger Motorradfahrer hinter einem auf der rechten Fahrspur fahrenden Lkw nach links ausgeschert, um diesen zu überholen. Dabei wurde er von einem auf der linken Fahrspur herannahenden Renault Megane erfasst. Der auf die Fahrbahn gestürzte Motorradfahrer wurde laut ersten Ermittlungen der Polizei zufolge vermutlich von zwei weiteren nachfolgenden Pkw zumindest berührt, vielleicht sogar überrollt.

Nachdem er an Ort und Stelle von den Rettungskräften reanimiert werden konnte, starb er gegen 6.30 Uhr im Krankenhaus. Bei dem Pkw-Fahrer, der beim Ausscheren mit dem Motorradfahrer zusammengestoßen war, handelt es sich um einen 19-jährigen Mann aus der Südwestpfalz, der an der Unfallstelle anhielt. Der dem 19-Jährigen nachfolgende Wagen hielt nach dem Unfall nicht an, sondern entfernte sich in Richtung Zweibrücken. Es soll sich um einen dunkelblauen oder schwarzen VW-Golf IV-Kombi beziehungsweise VW-Passat-Kombi, Typ B5, gehandelt haben.