Staatsanwaltschaft: Heimtücke und niedrige Beweggründe : Tödlicher Maskenstreit in Idar-Oberstein - Anklage fordert lebenslange Strafe

Tödlicher Maskenstreit in Idar-Oberstein - Anklage fordert lebenslange Strafe

Rheinland-Pfalz, Bad Kreuznach: Der Angeklagte sitzt auf der Anklagebank. Der Mann soll im vergangenen Jahr in Bad Kreuznach den Mitarbeiter einer Tankstelle erschossen haben, nachdem dieser ihn auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen hatte. Foto: dpa/Boris Roessler

Update Bad Kreuznach „Der Angeklagte war voll schuldfähig“, sagt Oberstaatsanwältin Frohn. Sie fordert das Gericht auf, für den 50-Jährigen auch die besondere Schwere der Schuld festzustellen. Das tödliche Ende eines Streits um die Corona-Maskenpflicht hatte bundesweit Entsetzen ausgelöst.

Im Prozess um den tödlichen Schuss auf einen Tankstellen-Mitarbeiter im Streit um die Corona-Maskenpflicht hat die Staatsanwaltschaft lebenslange Haft für den Angeklagten gefordert. Außerdem solle die besondere Schwere der Schuld festgestellt werden, sagte Oberstaatsanwältin Nicole Frohn am Montag in ihrem Plädoyer vor dem Landgericht Bad Kreuznach. Sollte das Gericht dem folgen, wäre eine Haftentlassung des heute 50-Jährigen bei einer Verurteilung zu einer lebenslangen Haft nach 15 Jahren ausgeschlossen.

Staatsanwaltschaft zu Tat in Idar-Oberstein: „Eindeutige Beweislage“

Die Tat vor knapp einem Jahr im rheinland-pfälzischen Idar-Oberstein sei das erste Mal gewesen, dass es in Deutschland im Zusammenhang mit den Corona-Maßnahmen zu tödlicher Gewalt gekommen sei, sagte Frohn. Das große Medieninteresse an dem Strafverfahren beweise, dass der Fall die Öffentlichkeit weiter bewege. Nach ihrer Ansicht gibt es in dem Prozess eine „eindeutige Beweislage“ für den Tatvorwurf Mord.