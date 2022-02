Polizisten in Kusel erschossen : Tödliche Schüsse in Kusel beschäftigen Innenausschuss des Mainzer Landtags

Update Kusel Zwei Polizisten aus dem Saarland werden bei einer Verkehrskontrolle in Kusel erschossen. Zwei Tatverdächtige werden festgenommen, ein Haftbefehl wird erlassen. Eine Woche nach der Tat will eine Ermittlungsgruppe erste Informationen zu Beifallsbekundungen mit den Tätern bekanntgeben.

In der Nacht zum Montag sind bei einer Verkehrskontrolle im Landkreis Kusel zwei Polizeibeamte durch Schüsse tödlich verletzt worden.

Das Wichtigste in Kürze:

Die Beamten der Polizeiinspektion Kusel waren laut Polizei auf einer routinemäßigen Streifenfahrt unterwegs. Bei einer Verkehrskontrolle auf der Kreisstraße 22 in Ulmet etwa um 4.20 Uhr am Montagmorgen seien die tödlichen Schüsse gefallen.

Bevor sie durch Schüsse getötet wurden, konnten die beiden Polizisten noch ihre Kollegen kontaktieren mit den Worten: „Die schießen.“ Demnach hatten sie davor ihre Kollegen informiert, sie hätten totes Wild im Fahrzeug gefunden.

Als die Verstärkung am Tatort ankam, sei es für die 24-jährige Polizistin und ihren 29 Jahre alten Kollegen bereits zu spät gewesen. Die 24 Jahre alte Polizeianwärterin hatte noch an der Hochschule der Polizei studiert.

Laut Obduktionsbericht kamen die Polizisten durch Kopfschüsse ums Leben.

Am Montagabend wurden in Sulzbach zwei Männer festgenommen: ein 38-Jähriger – ein Wildhändler aus dem saarländischen Kreis Neunkirchen, nach dem öffentlich nach ihm gefahndet wurde – und ein 32-Jähriger.

Am Dienstagvormittag erließ das Amtsgericht Kaiserslautern Haftbefehl gegen beide Tatverdächtigen.

Polizei und Staatsanwaltschaft gaben ab 14 Uhr eine gemeinsame Pressekonferenz in Kaiserslautern.

Der Verdacht: Die Männer wollten ihre möglicherweise sogar gewerblich betriebene Wilderei verdecken.

Der 38-Jährige schweigt, der 32-Jährige bestreitet, geschossen zu haben. Die Polizei geht jedoch davon aus, dass beide geschossen haben.

Alle weiteren Informationen im Ticker:

Dienstag, 8. Februar: Tödliche Schüsse werden Thema im Innenausschuss des Mainzer Landtags

Die tödlichen Schüsse in Kusel sind heute Thema im Innenausschuss des Landtags von Rheinland-Pfalz. Das berichtet der SWR. Das Innenministerium und der Inspekteur der Polizei wollen demnach über den Fall der beiden getöteten Polizisten berichten.

Montag, 7. Februar:

16.43 Uhr: Ermittler: Mutmaßlicher Polizistenmörder durfte keine Waffen besitzen

Der 38-jährige Verdächtige im Fall der erschossenen Polizisten hat zum Zeitpunkt der Tat keine Erlaubnis zum Besitz von Waffen gehabt. Auch habe er keinen Jagdschein besessen, teilte die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Montag unter Berufung auf die zuständige Behörde mit. Der Mann und ein 32 Jahre alter mutmaßlicher Komplize sitzen wegen des Verdachts auf gemeinschaftlichen Mord und Wilderei in Untersuchungshaft.

15.12 Uhr: Hundertfache Internet-Hetze nach Tötung von Polizisten

In der Woche nach der Tötung von zwei Polizisten in der Pfalz hat die Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ 399 Fälle von Hass und Hetze im Internet im Zusammenhang mit der Tat festgestellt. 102 Beiträge davon seien nach vorläufigem Stand strafrechtlich relevant, sagte der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) am Montag in Mainz. 15 mutmaßlich Verantwortliche seien mit Klarnamen bereits ermittelt worden. Der Ermittlungsgruppe „Hate Speech“ gehörten 14 Experten an.

9.54 Uhr: Gleich informiert LKA in Mainz über Hasskommentare

Foto: BeckerBredel 16 Bilder Zu Ehren der beiden erschossenen Polizisten in Kusel: Kondolenzbuch in der Staatskanzlei ausgelegt

Eine extra eingerichtete Ermittlungsgruppe des Landeskriminalamtes (LKA) in Rheinland-Pfalz informiert um 11.15 Uhr in einer Pressekonferenz zu möglicherweise strafrechtlich relevanten Kommentaren im Internet. Kurz nach den Todesschüssen auf zwei Polizisten in Kusel am Montag, 31. Januar, waren solche Inhalte aufgetaucht, die die Täter bejubelten. Die Leitung der Ermittlungsgruppe mit 14 Beamten hat die Koblenzer Generalstaatsanwaltschaft.

Sonntag, 6. Februar:

8 Uhr: LKA Rheinland-Pfalz kündigt Pressekonferenz an

Eine Woche nach den Todesschüssen auf zwei saarländische Polizisten (29/24) bei Kusel will die Ermittlungsgruppe Hate Speech (Hasskommentare) des Landeskriminalamtes (LKA) Rheinland-Pfalz erste Informationen zu den Entwicklungen bekanntgeben. Dazu ist am Montag, 7. Januar, in Mainz eine Pressekonferenz anberaumt.

Samstag, 5. Februar:

13.10 Uhr: NRW-Innenminister Herbert Reul (CDU) fordert mehr Solidarität mit Polizei

In einem Gastbeitrag für die Welt am Sonntag sorgt sich Reul um Ermittler, die Vorverurteilung ausgesetzt seien. Es dürfe keine pauschalen Reaktionen bei Verfehlungen innerhalb der Polizei geben. Die Beamten hätten Solidarität verdient.

7.30 Uhr: Neunkirchens Oberbürgermeister regt Denkmal an

In einem emotionalen Aufruf in den sozialen Netzwerken regt Neunkirchens Oberbürgermeister Jörg Aumann (SPD) ein Denkmal für die beiden Opfer in Kusel an. In einem Brief an die rheinland-pfälzische Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) schreibt er seine Beweggründe: „Sie sind für uns gestorben.“

Freitag, 4. Februar:

Foto: dpa/Harald Tittel 24 Bilder Zwei Polizisten aus dem Saarland in Kusel erschossen – Bilder zeigen die Fahndung nach den flüchtigen Tätern

8.45 Uhr Schweigeminute: Busse und Saarbahn in Saarbrücken stehen still

Die Busse und Saarbahnen stehen heute vorübergehend still. Um 10 Uhr halten alle Verkehrsmittel der Saarbahn für eine Minute inne. Die Saarbahn beteiligt sich damit an der Schweigeminute zum Gedenken der getöteten Polizisten in Kusel. Die Fahrgäste werden über Durchsagen informiert: „Nach den furchtbaren Ereignissen in Kusel am Montag gedenken wir der beiden Opfer und Angehörigen dieser grausamen Tat. Wir sind bestürzt und fassungslos angesichts dieses sinnlosen Aktes der Gewalt. Wir möchten Sie nun bitten, für einen kurzen Moment gemeinsam mit uns innezuhalten.“

6.55 Uhr: Nach bewegender Trauerfeier bundesweite Schweigeminute

Rund 800 Menschen haben am Donnerstagabend in Kusel den beiden getöteten Polizisten gedacht. Die sehr emotionale ökumenische Begegnung wurde auch nach draußen übertragen. Am Freitag soll um 10 Uhr deutschlandweit der beiden Opfer gedacht werden.

Donnerstag, 3. Februar:

18.16 Uhr: Tote Polizisten: Ermittlungsgruppe gegen Hasskommentare im Internet

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten hat das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz eine Ermittlungsgruppe gegen Beifallsbekundungen mit den Tätern im Internet eingerichtet. Die 14 Beamten sollen die Verfasser von Hasskommentaren ausfindig machen. „Die Ermittlungsgruppe steht am Anfang ihrer Arbeit. Zu Ergebnissen werden wir uns zu gegebener Zeit äußern“, teilte die Generalstaatsanwaltschaft Koblenz am Donnerstag mit. Auch eine Zusammenarbeit mit dem Bundeskriminalamt (BKA) ist geplant. Über die Ermittlungsgruppe hatte auch die „Allgemeine Zeitung“ berichtet.

Die rheinland-pfälzische Landeschefin der Gewerkschaft der Polizei (GdP), Sabrina Kunz, teilte mit Blick auf die Ermittlungsgruppe beim LKA mit, sie gehe davon aus, dass die Ermittlungsgruppe Hate Speech und die Staatsanwaltschaft unter Hochdruck daran arbeiten, Täter solcher Hass- und Hetzkommentare zu ermitteln.

16.29 Uhr: Ökumenische Feierstunde und Glockengeläut für getötete Polizisten

Die Evangelische Kirche der Pfalz und das Bistum Speyer erinnern gemeinsam mit einer ökumenischen Feierstunde und einem Glockengeläut an die beiden in Rheinland-Pfalz erschossenen Polizeibeamten. Bereits am Donnerstagabend um 19 Uhr gebe es eine ökumenische Feierstunde in der Kuseler protestantischen Kirche, teilten Landeskirche und Bistum am Donnerstag gemeinsam in Speyer mit. Bei einer Schweigeminute in Rheinland-Pfalz und dem Saarland am 4. Februar um 10 Uhr sollten die Pfarreien und Gemeinden die Kirchenglocken läuten und der Getöteten im Gebet gedenken.

Foto: BeckerBredel 40 Bilder Nach tödlichen Schüssen auf Polizisten: Spezialeinsatzkommando fasst Tatverdächtigen in Sulzbach

Oberkirchenrätin Marianne Wagner, die stellvertretende pfälzische Kirchenpräsidentin, rief erneut mit dem Speyerer Bischof Karl-Heinz Wiesemann zur Fürbitte für die 24-jährige Polizistin und ihren 29-jährigen Kollegen auf, die aus dem Saarland stammen. „Dieser Mord ist ein abscheuliches Verbrechen“, sagte Bischof Wiesemann, „wir beten für die Opfer und trauern mit den Angehörigen und Freunden.“

Die Kirchen wollten mit der Feierstunde dem großen Bedürfnis in der Bevölkerung zur Trauer einen Ort bieten, sagte der Kuseler Dekan Lars Stetzenbach dem Evangelischen Pressedienst (epd). Der Gottesdienst der protestantischen und katholischen Kirchengemeinde werde auch akustisch nach außen auf den Marktplatz übertragen, das Medieninteresse sei enorm. Die kirchlichen Beauftragten für Polizei- und Notfallseelsorge stehen den Angaben zufolge den Polizeibeamten und ihren Familien in Kooperation mit dem Kriseninterventions-Team der Polizei bei.

16.15 Uhr: Bundesinnenministerin fordert bessere Arbeitsbedingungen für Polizei

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei junge Polizisten in Rheinland-Pfalz hat Bundesinnenministerin Nancy Faeser mehr Anerkennung und bessere Arbeitsbedingungen für die Polizei gefordert. Dazu gehörten unter anderem bessere Trainingsplätze, eine angemessene Unterbringung der Dienststellen an Flughäfen und Bahnhöfen sowie mehr finanzielle Anerkennung auch nach der Pensionierung, sagte die SPD-Politikerin.

„Wir haben in den vergangenen Wochen an mehreren Stellen gesehen, wie gefährlich der Polizeidienst ist“, sagte Faeser, die am Donnerstag an einem informellen EU-Innenministertreffen im französischen Lille teilnahm. „Wir können nicht jeden Angriff verhindern, aber ich lege Wert darauf, dass sich unsere Polizistinnen und Polizisten optimal auf lebensbedrohliche Situationen vorbereiten können.“

Dafür müsse die Schutzausrüstung auch künftig auf der Höhe der Zeit sein. Notwendig seien zudem mehr geeignete Trainingsplätze für die Vorbereitung auf lebensbedrohliche Einsatzlagen. Klar sei: „Eine gut ausgebildete und gut ausgestattete Polizei bekommt man nicht zum Nulltarif.“

Faeser versprach einen Gesetzentwurf, „damit wir die Arbeit der Beamtinnen und Beamten für unsere Gesellschaft künftig auch nach ihrer Pensionierung honorieren“. SPD, Grüne und FDP haben in ihrem Ampel-Koalitionsvertrag die Wiedereinführung der Ruhegehaltsfähigkeit der Polizeizulage vereinbart. Das bedeutet, dass diese Stellenzulage bei der Berechnung der Pension berücksichtigt wird.

Verbesserungsbedarf sieht die Ministerin auch bei einigen Dienststellen. „Ich möchte mich nach einem Dienststellenbesuch bei der Bundespolizei mit einem guten Gefühl im Spiegel anschauen können“, sagte Faeser. Entsprechende Pläne waren bereits in der zurückliegenden Wahlperiode diskutiert worden. Ein damals von Union und SPD vorgelegter Entwurf für eine Reform des Bundespolizeigesetzes scheiterte jedoch im vergangenen Juni im Bundesrat.

Wie ein Sprecher des Bundesinnenministeriums auf Nachfrage mitteilte, wird Faeser an diesem Freitag im Hauptbahnhof in Frankfurt/Main an einer Gedenkminute der Bundespolizei für die in der Pfalz getöteten Polizisten teilnehmen. Am Freitag soll es auch in Rheinland-Pfalz um 10.00 Uhr eine landesweite Schweigeminute geben.

Am frühen Montagmorgen waren eine 24 Jahre alte Polizeianwärterin und ein 29-jähriger Oberkommissar im Kreis Kusel (Pfalz) bei einer Kontrolle erschossen worden. Zwei Tatverdächtige aus dem Saarland wurden später festgenommen. Die Ermittler vermuten, dass die Männer Wilderei vertuschen wollten

14.08 Uhr: Kondolenzbuch in der saarländischen Staatskanzlei

Zu Ehren der beiden verstorbenen Polizisten ist in der saarländischen Staatskanzlei jetzt ein Kondolenzbuch ausgelegt worden. Das teilte die Staatskanzlei am Donnerstag mit. Ministerpräsident Tobias Hans, Landtagspräsident Stephan Toscani, Verfassungsgerichtshofpräsident Roland Rixecker, Innenminister Klaus Bouillon und Landespolizeivizepräsidentin Natalie Grandjean trugen sich am Morgen in das Buch ein.

Hans sprach den Angehörigen der Opfer seine Anteilnahme aus: „Dass zwei junge Menschen im Polizeidienst so sinnlos mitten aus dem Leben gerissen wurden, hat im ganzen Land großes Entsetzen und eine Welle der Betroffenheit ausgelöst. Das Saarland trauert um zwei junge Menschen, die im Dienst für unsere Sicherheit ermordet wurden. Wir schulden ihnen Respekt und Dankbarkeit für ihren polizeilichen Einsatz. Sie bleiben unvergessen.“

Alle Saarländer haben die Möglichkeit ihrer Trauer durch den Eintrag in das Kondolenzbuch Ausdruck zu verleihen. Möglich ist das zu folgenden Zeiten:

Donnerstag, 3. Februar 13 bis 18 Uhr

Freitag, 4. Februar 10 bis 18 Uhr

Samstag, 5. Februar 10 bis 18 Uhr

Hinweis: In der Staatskanzlei gilt die 3G-Regel sowie die Maskenpflicht.

5.53 Uhr: Ehemaliger Mitarbeiter macht Andreas S. Vorwürfe

Ein ehemaliger Mitarbeiter der Bäckerei, die dem Hauptverdächtigen Andreas S. gehört, packt aus. Der Zeuge spricht von Wutanfällen im Zusammenhang mit ausstehenden Löhnen. Er sei ein „komischer Mensch“.

Mittwoch, 2. Februar:

20.02 Uhr: Schweigeminute im Saarland

Die saarländische Landesregierung ruft zu einer Schweigeminute für die beiden aus dem Saarland stammenden Polizisten auf, die im rheinland-pfälzischen Kusel im Dienst getötet wurden. Am Freitag um 10 Uhr solle die Schweigeminute ein Zeichen der Solidarität mit der Polizei und den Angehörigen der beiden Opfer sein, erklärte Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) am Mittwoch in Saarbrücken. „Dass zwei junge Menschen im Polizeidienst so sinnlos mitten aus dem Leben gerissen wurden, hat im ganzen Land großes Entsetzen und eine Welle der Betroffenheit ausgelöst“, sagte er. Viele Menschen hätten das Bedürfnis, gemeinsam zu trauern und ihren Gefühlen Ausdruck zu verleihen.

17.58 Uhr: Strafverteidiger des zweiten Verdächtigen äußert sich

Nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten in Kusel wurde öffentlich nach einem 38-Jährigen gefahndet. Neben ihm wurde am Montagabend ein zweiter Mann, Florian V. festgenommen. Zu seiner Vernehmung äußert sich jetzt sein Strafverteidiger.