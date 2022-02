Eine Woche nach der Tat in Kusel : Todesschüsse auf Saar-Polzisten: Kripo-Ermittlungsgruppe äußert sich zu Beifallsbekundungen mit Tätern

Foto: dpa/Philipp Schulze 43 Bilder Bundesweite Schweigeminute für die beiden erschossenen Polizisten aus dem Saarland

Mainz/Saarbrücken Direkt nach den Todesschüssen auf zwei saarländische Polizisten bei Kusel tauchten im Internet Hasskommentare auf, die den Tätern Beifall zollten. Daraufhin stellte das Landeskriminalamt Rheinland-Pfalz ein spezielles Ermittlungsteam zusammen. Das will nun erste Details zu den Entwicklungen bekanntgeben.

Für die meisten Menschen unbegreiflich: Schon kurze Zeit nach den tödlichen Schüssen auf zwei Polizisten vergangene Woche Montag, 31. Januar, in Kusel kursierten in Internetforen Hasskommentare. Darin solidarisierten sich Verfasser mit den Tätern und zollten ihnen so Beifall für ihre blutige Tat. Daraufhin richtete das Landeskriminalamt (LKA) in Rheinland-Pfalz eine Ermittlungsgruppe gegen Hasskommentare (Hate Speech) ein. Deren Mitglieder sollen sich speziell um Beifallsbekundungen mit den Tätern befassen und die Urheber aufdecken. 14 Beamte wurden dafür bereits zu Wochenmitte abgestellt.

Nun soll es in diesem Zusammenhang erste Informationen zur Entwicklung geben. Darum kündigt das LKA in Mainz für den späten Montagvormittag, 7. Februar, eine Pressekonferenz an. Auch der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) soll daran teilnehmen. Außerdem: LKA-Präsident Johannes Kunz und Generalstaatsanwalt Jürgen Brauer aus Koblenz.

Die Gewerkschaft der Polizei (GdP) in Rheinland-Pfalz hatte sich bereits zu dieser Ermittlungsgruppe geäußert. Deren Landesvorsitzende Sabrina Kunz: „Wir fordern die Justiz auf, die möglichen Strafrahmen dieser Taten bei Täterermittlungen vollends auszuschöpfen, um somit auch deutliche Signale zu senden, dass unser demokratischer Rechtsstaat diese Verunglimpfung von im Dienst getöteten jungen Menschen nicht duldet.“

Solche Kommentare waren in sozialen Netzwerken bereits in unmittelbarem Zusammenhang mit der Festnahme der beiden saarländischen Tatverdächtigen (32 und 38) in Sulzbach aufgetaucht. Bei den Todesschüssen waren zwei zwei Polizisten aus dem Saarland ums leben gekommen. Dabei handelt es sich um eine 24 Jahre alte Anwärterin und einen Oberkommissar (29), beide in Rheinland-Pfalz im Dienst. Bundesweit beteiligten sich Menschen am Freitag im Gedenken an die Getöteten an einer Schweigeminute.