Rheinland-Pfalz : Tipper gewinnt „Neujahrs-Million“

Koblenz Ein Tipper aus dem Westerwald kann sich über die erste Lotto-Million des neuen Jahres in Rheinland-Pfalz freuen. Der Teilnehmer am Glücksspiel hatte sein Los am 28. Dezember gekauft, wie Lotto Rheinland-Pfalz am Donnerstag mitteilte.

Teilen

Teilen Weiterleiten

Weiterleiten Tweeten

Tweeten Weiterleiten

Weiterleiten Drucken