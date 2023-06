Gesellschaft Trierer Feministinnen fordern Absage von Lindemann-Konzert und weigern sich, in der Arena für Sicherheit zu sorgen

Der Veranstalter Popp Concerts und die MVG bekunden am Montag in einer Pressemitteilung Verständnis für die Reaktion von Frauennotruf und Feministinnen, wollen das Konzert aber vorerst nicht absagen. Sie fordern eine schnelle juristische Klärung und haben angekündigt, auch so alles zu tun, „damit es keine so genannte ,Row Zero und After-Show-Partys gibt, auf denen es zu Vorfällen kommt“. „Ein Awareness-Konzept und Safe Spaces sind zudem nach wie vor Maßnahmen, die wir umsetzen werden.“ Auch ohne die bisherigen Partnerinnen. Wie die Maßnahmen aussehen, werde man in den kommenden Monaten abstimmen.