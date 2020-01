Konzert Freudenburg : Thomas Godoj rockt den Ducsaal

Thomas Godoj spielt mit Chris Kramers Beatbox’n’Blues am Samstag, 18. Januar, 21 Uhr, im Ducsaal in Freudenburg. Einlass ist ab 20 Uhr. Karten gibt es an allen bekannten Vorverkaufsstellen und bei Ticketregional.

Sie kosten im Vorverkauf 25 Euro, an der Abendkasse 29 Euro.