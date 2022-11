Ermittlungen : Leichenteile auf Parkplatz in Temmels gefunden: Was inzwischen bekannt ist

Update Ein Zeuge hat am Dienstagnachmittag einen schockierenden Fund in Temmels im Landkreis Trier-Saarburg gemacht. In einem Gebüsch an einem Parkplatz wurden mehrere Leichenteile einer Person entdeckt. Die Ermittlungen zu dem Verbrechen laufen.