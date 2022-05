Weiterer Prozesstag : Tankstellenmord von Idar-Oberstein: Mutmaßlicher Täter hatte fast zwei Promille Alkohol im Blut

Foto: dpa/Boris Roessler

Bad Kreuznach/Idar-Oberstein Der Mann, der vergangenes Jahr an einer Tankstelle in Idar-Oberstein einen jungen Kassierer erschossen haben soll, war zur Tatzeit stark betrunken. Das sagte am Freitag ein Rechtsmediziner im Mordprozess vor dem Landgericht Bad Kreuznach.

Der 50-jährige mutmaßliche Täter habe zwischen 1,73 und 1,93 Promille Alkohol intus gehabt, sagte der Rechtsmediziner am Freitag bei dem Mordprozess im Landgericht Bad Kreuznach. Die Angabe des Mannes, am Tattag ab dem späten Nachmittag bis zu dem tödlichen Schuss am Abend insgesamt 5,5 Liter Bier getrunken zu haben, sei plausibel.

Die Tat vom vergangenen September hatte bundesweit für Aufsehen und Entsetzen gesorgt. Der einzige Grund für das Verbrechen soll wahrscheinlich gewesen sein, dass der 20 Jahre alte Tankstellenmitarbeiter den Mann mehrfach auf die coronabedingte Maskenpflicht hingewiesen und ihm ohne das Tragen eines Mund-Nasen-Schutzes kein Bier verkaufen wollte. Der Angeklagte hatte angegeben, sich hierdurch provoziert gefühlt zu haben.

Bei der Vorführung bei der Haftrichterin hatte der Deutsche berichtet, nicht zur sogenannten Querdenkerszene zu gehören. Er könne jedoch einiges von deren Denkweise verstehen und wolle nicht in einem totalitären Staat „aufwachen“. Die Anhörung war gefilmt worden, die Aufnahmen wurden am Freitag im Prozess abgespielt. Der Angeklagte sagte darin gleich zu Beginn, der Tathergang stimme so, wie es ihm vorgeworfen werde.

Die vergangenen beiden Jahre hätten ihn sehr mitgenommen, er sei „übergeschnappt“. Die damals zuständige Haftrichterin des Amtsgerichts Bad Kreuznach schilderte in ihrer Zeugenaussage bei Gericht ihren Eindruck von dem großen, massigen Mann als „intelligent, erstaunlich ruhig und präzise in seiner Wortwahl“.