Tat in Idar-Oberstein : Lebenslange Haft nach Tankstellenmord: Staatsanwaltschaft beantragt Revision

Bad Kreuznach Im Prozess um den Mord an einer Tankstelle in Idar-Oberstein ist am Dienstag ein Urteil gefallen: Der Angeklagte wurde zu lebenslanger Haft verurteilt – wie von der Anklage gefordert. Dennoch legt die Staatsanwaltschaft nun Revision ein.