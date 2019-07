Die besondere WG: : Studentinnen ziehen ins Seniorenheim ein

Trier Anfang des Jahres sind zwei Studentinnen in einer Seniorenresidenz in Trier eingezogen. Sie zahlen keine Miete – dafür verbringen sie Zeit mit den Bewohnern. Jetzt sollen zwei weitere Studentinnen dazukommen.

) Studentin Anne Bourgmeyer fühlt sich mittlerweile im Seniorenheim richtig zu Hause. Seit Anfang des Jahres wohnt die 21-Jährige in Trier mit insgesamt gut 160 älteren Bewohnern unter einem Dach. Und sagt heute: „Ich bin jetzt Teil der Residenz.“ Die junge Frau aus Luxemburg ist für ein ganz besonderes WG-Projekt eingezogen: Sie muss keine Miete zahlen – dafür, dass sie mit den Senioren Zeit verbringt. „Es ist richtig schön hier. Von alten Menschen lernt man so viel“, sagt sie.

35 Stunden im Monat sollen die Studentinnen in der „Residenz am Zuckerberg“ mit den Bewohnern reden, spielen, auf den Wochenmarkt gehen – oder was ihnen eben sonst noch einfällt. Dafür wohnen sie umsonst mitten in der Trierer City – was angesichts des knappen Wohnraums für Studenten ein echter Hauptgewinn ist.