Naturschützer gegen neues Logistikzentrum : Streit um Ex-Truppenübungsplatz Stegskopf

Ein Soldat geht durch das Lager Stegskopf auf dem damaligen Truppenübungsplatz Daaden bei Emmerzhausen. Ein Streit um das ehemalige Militärgelände im Westerwald mit einer Tradition bis in die NS-Zeit könnte vor Gericht landen. Denkmal- und Naturschützer sehen im einstigen Bundeswehrlager Stegskopf in Rheinland-Pfalz an der Landesgrenze zu Nordrhein-Westfalen ein Kulturdenkmal mit überregionaler Bedeutung. Foto: Thomas Frey/dpa. Foto: dpa/Thomas Frey