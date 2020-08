Starke Zunahme neuer Corona-Fälle : Rheinland-Pfalz: Höchster Stand von Covid-19-Neuinfektionen seit April

Proben für Corona-Tests werden in einem Labor für die weitere Untersuchung vorbereitet. Foto: dpa/Hendrik Schmidt

Mainz Die Zahl der bestätigten Corona-Infektionen in Rheinland-Pfalz ist seit Montag um 89 auf 8264 gestiegen. Das ist der höchste Stand von festgestellten Neuinfektionen binnen eines Tages seit vier Monaten.

Am 19. April gab es eine Zunahme um 91 Infektionen innerhalb von 24 Stunden. Aktuell sind nun 756 Menschen im Bundesland mit Sars-CoV-2 infiziert, wie das Gesundheitsministerium in Mainz am Dienstag mitteilte (Stand 10.50 Uhr). Die Zahl der Todesfälle blieb unverändert bei 242.