Klimaschutz : Städte in Rheinland-Pfalz planen mehr Bäume und Radwege

Mainz/Trier Wenn sich zum Jahresbeginn 2020 der Qualm der Silvesterböller gerade verzogen haben wird – dann wollen speziell vier Städte in Rheinland-Pfalz wieder mehr für den Schutz der Umwelt tun.

Mainz, Trier, Landau und Koblenz hatten 2019 den sogenannten Klimanotstand ausgerufen – welche konkreten Schritte plant das Quartett im neuen Jahr?

In Trier erzeugen die Stadtwerke im Hauptklärwerk so viel Energie, dass sie ein benachbartes Rechenzentrum CO 2 -neutral versorgen können. Ab dem ersten Quartal 2020 soll auch die Trinkwasserversorgung ihre Energie CO 2 -neutral bekommen – durch dezentrale Anlagen vor Ort. Zudem wird das Solardachkataster der Stadt aktualisiert. Dort kann jeder Hausbesitzer sehen, ob seine Dachflächen für Solarenergie geeignet sind. „Ziel ist es, damit noch mehr Menschen in Trier zu motivieren, die Sonne anzuzapfen“, sagt Pressereferent Michael Schmitz.

In Trier gibt es auf Initiative der Stadtverwaltung schon Dombienen, Hotelbienen oder Schulbienen. Im neuen Jahr sollen weitere Stadtbienen- und Insektenprojekte initiiert werden. Daneben hat das für städtische Grünflächen zuständige Amt neue Aktionen gestartet: etwa einen Vorgarten-/Balkonwettbewerb, bei dem die Triererinnen und Trierer motiviert werden, möglichst naturnah zu gärtnern. Für Beete und große Einzelbäume werden außerdem Paten gesucht, die im Hochsommer beispielsweise gießen. Zudem dürften in Trier rund drei Kilometer Radwege hinzukommen.

In Koblenz hat der Stadtrat 33 Maßnahmen zur Bewältigung der Klimakrise beschlossen. Unter anderem soll der ÖPNV gestärkt und der Radverkehr ausgebaut werden. Ampeln und Straßenbeleuchtung werden auf LED-Technik umgerüstet. Ferner sollen auf städtischen Dachflächen Photovoltaikanlagen errichtet werden. Für den Stadtwald sind 200 000 neue Bäume geplant, in der Stadt 300 Bäume. Der städtische Fuhrpark soll klimaschonend modernisiert werden – inklusive Nutzfahrzeuge.

In Landau in der Pfalz sind große Investitionen in die Radinfrastruktur und den Busverkehr geplant. Unter anderem soll die Mobilität so geordnet werden, dass Verkehrsteilnehmer jeweils über eigene Vorrangnetze verfügen. Was das heißt? Unter anderem werden zwei Straßen in beiden Richtungen für den Radverkehr freigegeben und ein kostenloser Busshuttle für die Innenstadt eingeführt. Zudem sollen 500 Bäume entlang von Verkehrswegen gepflanzt werden.

Ferner beginnt die pfälzische Stadt mit der Umsetzung ihres Klimaschutz-, Klimaanpassungs- und Mobilitätskonzepts – jeweils begleitet mit eigenen Stellen, etwa einer Klimaschutzmanagerin. Auch ein Fahrradbeauftragter wurde bei der Verwaltung geschaffen. Erstmals kommt 2020 ein Nachhaltigkeitscheck für alle Sitzungsvorlagen in den städtischen Gremien zum Einsatz, so dass die Mitglieder wissen, wie sich ihre Entscheidungen unter anderem auf das Klima auswirken. Das alles kommt zusätzlich zu Maßnahmen, die es bereits gibt - etwa, dass das städtische Gebäudemanagement Objekte energetisch saniert.

In Mainz arbeitet die Verwaltung an einem Verfahren, „wie künftig alle Beschlüsse und Handlungen der Stadt mit Blick auf die Klimarelevanz klassifiziert und beurteilt werden können“, sagt Stadtsprecher Ralf Peterhanwahr. Bis Anfang 2020 sollten in der Landeshauptstadt konkrete Vorschläge vorliegen, „um sicher zu stellen, dass der Klimaschutz als wichtiger Aspekt kommunalen Handelns auf allen Ebenen und in allen Prozessen verankert wird“.