Giorgina Kazungu-Haß : Die Abgeordnete und der latente Rassismus

Mainz Giorgina Kazungu-Haß kämpft als erste schwarze Abgeordnete im Mainzer Landtag gegen rassistische Stereotypen. Aufrichtig und nachhaltig.

Es gebe in Deutschland „keine nichtweiße Person, die das nicht erzählen kann“, stellt sie klar. Sich selbst identifiziert Kazungu-Haß klar als Rheinland-Pfälzerin und als Deutsche. Zur SPD ging sie einst, weil ihr Vater, der Kenianer, so sehr von Helmut Schmidt schwärmte. In Kenia war sie in ihrem Leben bislang gerade einmal drei Wochen, aber viele Deutsche wollten all das gar nicht akzeptieren. So komme es immer wieder zu grotesken Situationen, wenn sie in einem Gespräch erwähne, dass sie Germanistik und evangelische Theologie studiert habe.