Trierer Bischof : „Missbrauchsthema lässt mich nicht mehr los“

Trier Der Trierer Bischof ist seit zehn Jahren im Amt. Bundesweit hat er sich als Aufklärer im Missbrauchsskandal der katholischen Kirche einen Namen gemacht. Das Thema werde ihn immer begleiten, sagt er.

Die Aufarbeitung des Missbrauchsskandals in der katholischen Kirche wird den Trierer Bischof Stephan Ackermann auch in den nächsten Jahren beschäftigen. „Das Thema lässt mich nicht mehr los“, sagte Ackermann, Beauftragter der Deutschen Bischofskonferenz (DBK) für Fragen des sexuellen Missbrauchs, der Deutschen Presse-Agentur in Trier. Auch unabhängig von seinem Amt: Durch die Begegnung mit Betroffenen sei „eine Art innere Verpflichtung“ gewachsen. Die Missbrauchsthematik habe ihn in den ersten zehn Jahren als Bischof von Trier mit am stärksten beschäftigt, sagte Ackermann. Am 24. Mai 2009 wurde der gebürtige Eifeler in sein Amt eingeführt.