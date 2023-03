Serie Feines aus der Region bei „Ebbes von Hei!“ Die Quelle im Weinberg ist sein Schatz

Fellerich · Der zweifellos schönste Ort, um mit Peter Greif (39) ins Gespräch zu kommen, ist die natürliche Quelle in einem seiner Weinberge in unmittelbarer Nachbarschaft zum idyllischen Fellerich. Der Platz, wo das kristallklare Wasser selbst in Dürrejahren sprudelt, ist einst mit grobem Mauerwerk zu einem malerischen Waschplatz ausgebaut worden.

31.03.2023, 12:33 Uhr

Die alte Quelle im Weinberg versagte Peter Greif auch in den letzten Dürrejahren nie den Dienst. Foto: Ackermann Dieter

Von Dieter Ackermann

Dieses spektakuläre Motiv bedeutet freilich nicht, dass das Obermoselweingut der Familie mitten im Ort keine schmucken Seiten zu bieten hätte. So wird dort in der Bergstraße 9 von Tawern-Fellerich gerade der uralte Gewölbekeller – über zwei Jahrhunderte alt – aufwendig restauriert, der schon in wenigen Wochen die Besucher von Weingut und Brennerei begeistern wird.