„Um 4.22 Uhr begann eine neue Zeitrechnung“ : Ein Tag nach der Bluttat in Kusel: Tiefe Trauer und ein mögliches Tatmotiv

Polizisten bringen einen der beiden Tatverdächtigen nach dem Haftprüfungstermin am Amtsgericht Kaiserslautern aus dem Justizgebäude. Der Mann aus dem Saarland und sein mutmaßlicher Komplize müssen in U-Haft. Foto: dpa/Harald Tittel

Kaiserslautern/Saarbrücken Mit „Tränen in den Augen“ reagiert die Polizei in der Pfalz auf die Bluttat von Kusel. Zwei Männer aus dem Saarland stehen unter Mordverdacht. Die Tat und ihre Details sorgten auch am Dienstag weiter für bundesweite Anteilnahme und Trauer.