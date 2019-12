Drogenbande gefasst : Schlag gegen vierköpfige Drogenbande

Pirmasens Rauschgiftfahnder haben eine im Saarland und in Rheinland-Pfalz agierende Drogenbande zerschlagen. In dieser Woche seien bei Durchsuchungen in beiden Bundesländern Drogen im Wert von mehr als 70 000 Euro gefunden worden, teilte die Polizei am Mittwoch mit.

Die Köpfe der Bande sollen sich demnach ein Netz aus Händlern aufgebaut haben, die meist selbst aus der Drogenszene stammten. Diese seien regelmäßig mit Kokain, Amphetamin und Cannabis beliefert worden.