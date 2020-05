L136 bei Tawern mehrere Stunden gesperrt : Saarländer stirbt bei schwerem Motorradunfall - zwei weitere Menschen verletzt (aktualisiert)

Auf der L136 in Rheinland-Pfalz nahe der Ortsgemeinde Tawern ist am Sonntagnachmittag ein Auto mit einem Motorrad kollidiert. Der Motorradfahrer aus Püttlingen wurde bei dem Unfall tödlich verletzt.

Der Unfall ereignete sich gegen 14 Uhr auf der L 136 zwischen Temmels und Fellerich. Wie die Polizeiinspektion in Saarburg mitteilt, war ein 57-Jähriger aus Püttlingen mit einer Gruppe aus acht Motorradfahrern von Temmels (Rheinland-Pfalz) aus gestartet. Nahe der Ortsgemeinde Tawern kam der 57-Jähriger vermutlich aufgrund von erhöhter Geschwindigkeit in einer scharfen Kurve von der Strecke ab und geriet in den Gegenverkehr.