Saarburg : Saarländer bei Schweißarbeiten durch Stromschlag tödlich verletzt

Saarburg Der Bauarbeiter wurde noch in ein Krankenhaus gebracht, verstarb dort aber nach kurzer Zeit.

Ein Arbeiter ist am Mittwoch auf einer Baustelle in Saarburg (Kreis Trier-Saarburg) durch einen Stromschlag tödlich verletzt worden. Der 30 Jahre alte Mann aus dem Saarland wurde zwar noch in ein Krankenhaus nach Trier gebracht, starb dort aber kurze Zeit später.