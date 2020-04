Schritt für Schritt durch die Region : Ein Seitensprung mit viel Erlebniswert

Ein malerischer Anblick: die Saar in der Abenddämmerung. Foto: Mauritius te Dorsthorst

Vom Niederrhein hat es Mauritius te Dorsthorst in unsere Gefilde verschlagen. Nun erkundet der begeisterte Wanderer auf ausgewählten Premiumwegen das Saarland und die Umgebung – Schritt für Schritt.

Kurz vor dem Saarland und mitten zwischen den Weinreben liegt der kleine Ort Schoden – und hier startet eine wahre Perle unter den Wanderwegen des Moselsteigs: der Saar-Riesling-Steig. Obwohl Schoden an der Saar und nicht an der Mosel liegt, wird er als einer der „Seitensprünge“ des Moselsteigs geführt. Er ist von Merzig aus einfach mit der Regionalbahn zu erreichen. Vom Schodener Bahnhof ist der Zuweg zur Wanderroute direkt erkennbar. Der Steig ist nach Angaben der Internetseite des Moselsteigs (www.moselsteig.de) 17,5 Kilometer lang, die etwa in sechseinhalb Stunden gegangen werden können. Dabei werden 610 Höhenmeter rauf und runter überwunden. Der Steig wird als schwer gewertet und das deckt sich mit unserem Eindruck über die Wanderung, denn alleine die Länge, aber auch die zum Teil sportlichen Anstiege können durchaus als schwer gewertet werden. Ebenso ist an manchen Stellen eine erhöhte Trittfestigkeit gefragt. Auf der Internetseite wird zudem darauf verwiesen, dass die Passage am Bockstein bei Nässe rutschig sein kann.

Insgesamt werden drei Startpunkte für den Rundweg genannt, von denen aus der Einstieg erfolgen kann. Der erste befindet sich in Schoden am Sportplatz, hier sind auch ausreichend Parkplätze vorhanden. Daneben ist der Einstieg noch in Wiltingen an der Geispifferhütte und in Ockfen am Angelweiher möglich. Begleitet wurde ich auf dieser Wanderung von Freunden und Liam, einem Deutschen Schäferhund, der über den langen Ausflug und den Auslauf sichtlich erfreut war.

Info Auf Erkundungstour rund ums Saarland Die Menschen werden derzeit aufgrund der Lage um das Coronavirus angehalten, sich nur in sehr kleinen Gruppen draußen zu bewegen und Abstand zu halten. Doch Wandern macht auch allein oder nur mit der Familie Spaß – und für die Zukunft freut sich der begeisterte Wanderer und SZ-Mitarbeiter Mauritius te Dorsthorst über Tipps zu Wanderwegen im Saarland und der Umgebung, die er noch erkunden kann. Sie möchten ihm einen bestimmten Weg oder eine Strecke empfehlen? Dann schicken Sie gern eine E-Mail an redmzg@sz-sb.de.

Als ich an dem Morgen im Februar in Schoden ankomme, hängt dichter Nebel über der Saar und bedeckt die Weinberge in einem undurchsichtigen Grau. Trotz des tristen Wetters zu Beginn der Wanderung sind die Schilder des Zuwegs deutlich und gut erkennbar. Direkt vom Bahnhof aus führt unser Weg erst durch einen Teil des Ortes, bevor wir am eigentlichen Ausgangspunkt der Wanderung, dem Ortsrand, ankommen.

Von hier aus geht es zunächst bergauf, wo sich auf der rechten Seite eine Marienkapelle befindet. Nach der Kapelle führt der Weg weiter zu einem kleinen Wasserfall.

Kurz darauf verlassen wir die asphaltierte Strecke und kommen zum Waldweg, der mit anhaltender Steigung und nach kurzem Richtungswechsel zum Schleidkreuz führt. Von hier aus gibt es an schönen Tagen bestimmt einen herrlichen Überblick über das Saar-Tal. Leider ist uns der an unserem Ausflugstag wegen des Nebels nicht gewährt. Auch die darauffolgenden Aussichtspunkte sind an klaren Tagen bestimmt ein absoluter Höhepunkt der Wanderung. Denn von dort weitet sich der Blick auf die gegenüberliegenden Weinberge sowie das Weingut Von Volxem und die Saar.

Nach der recht anstrengenden Passage mit teilweise steileren Anstiegen führt der Weg weiter durch ein Waldgebiet, allerdings ohne große Höhenunterschiede. Über diesen Routenabschnitt gelangen wir zu einer Lichtung mit Obstbäumen. Hier nutzen wir die Gelegenheit der weiten Wiesenlandschaft, damit Liam, unser vierbeiniger Begleiter, sich ein bisschen austoben kann.

Obgleich sich der Nebel vorerst noch nicht lichten will, kommt langsam aber sicher die Sonne durch, was zu einem wunderschönen Lichtspiel an den Überresten eines Westwallbunkers führt. Allerdings haben wir immer noch keinen guten Weitblick auf die Saar und die andere Flussseite. Erst eine halbe Stunde später, als wir in der Nähe des höchsten Punktes der Wanderung bei einer großen Wiese angelangt sind, wo wir kurz auf einem Hochsitz pausieren, hat sich der Nebel gelichtet. Von hier aus haben wir einen fantastischen Weitblick nach Saarburg und zur anderen Seite in Richtung des Moseltals.

Die abwechslungsreiche Wanderung führt uns nicht nur entlang wunderschöner Aussichtspunkte, die wir wegen des Wetters zu Beginn nicht wirklich genießen können, sondern auch durch schöne und ruhige Waldgebiete, mit Bachläufen, kleinen natürlichen Teichen, wo sich das Wasser der Bäche gestaut hat, und zahlreichen Wiesen. Dabei haben wir den Eindruck, dass gerade im Sommer die Bäche eine gute Möglichkeit bieten würden, um sich etwas abzukühlen.

Aber der wahre Höhepunkt der Wanderung ist für uns das letzte Drittel der Strecke. Es liegt bestimmt auch an der langsam untergehenden Sonne und daran, dass der Nebel inzwischen einem klaren Frühjahrsnachmittag gewichen ist. Nachdem wir die meisten Waldteile hinter uns gelassen haben, kommen wir gegen drei Uhr zu den Weinbergen und einer verlassenen Ruine. Von da aus wird der Weg leicht alpin und wir gelangen unter anderem zur Absprungrampe für Hängegleiter und zum Bockstein, einer großen Felsformation. Gerade die untergehende Sonne und das inzwischen klare Wetter ermöglichen uns einen spektakulären Blick auf die Saar und die Umgebung. Bei diesen Verhältnissen lohnt sich besonders der Kletterabstecher zum Gipfelkreuz.

Ab hier führt der Saar-Riesling-Steig schnellen Schrittes bergab. Nach einem kurzen Waldstück gelangen wir wieder zwischen die Weinreben und zum Rastplatz Heppstein. Nach einer steilen Abwärtspassage durch den Wald führt uns der Weg zum Aussichtspunkt Bismarckturm, den wir leider erst bei Dunkelheit erreichen. Über einen kleinen Schlenker gelangen wir wieder an unserem Ausgangspunkt, den Bahnhof in Schoden. Bei der Wanderung in Schoden bin ich 28 554 Schritte gegangen.

