Anfangs nur für 250 Besucher : Rosengarten in Zweibrücken öffnet heute wieder

Rosengarten in Zweibrücken öffnet heute wieder

Zweibrücken Der Zweibrücker Rosengarten öffnet ab diesem Mittwoch wieder zu den üblichen Öffnungszeiten. Das hat der Parkbetreiber, der Umwelt- und Servicebetrieb Zweibrücken (UBZ), auf Anfrage mitgeteilt.

Geöffnet ist die Gartenanlage dienstags bis sonntags von 9 bis 18 Uhr, montags ab 11 Uhr, im Mai bis 19 Uhr. Um die in der Vierten Corona-Bekämpfungsverordnung Rheinland-Pfalz vorgeschriebene strikte Zugangsbeschränkung zu erfüllen, ist der Zugang nur über den Haupteingang möglich. Über diesen Bereich muss der Rosengarten auch verlassen werden. In den ersten Tagen werden nur circa 250 Besucher eingelassen. „Wir bitten die Vorgaben sowie die Abstandsregeln zu ihrem Schutz und zum Schutz der Mitarbeiter einzuhalten“, appelliert der Rosengarten-Betreiber. Das „Dornröschen“ im Rosengarten wird am Freitag wieder öffnen. Allerdings nur für Souvenirs, nicht für den Cafébetrieb. Auch der Spielplatz bleibt geschlossen.