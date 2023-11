Ex- Innenminister Roger Lewentz noch einmal zum SPD-Chef in Rheinland-Pfalz gewählt

Roger Lewentz ist noch einmal zum Landesvorsitzenden der SPD in Rheinland-Pfalz gewählt worden - mit seinem schlechtesten Ergebnis. Von 292 abgegebenen Stimmen hatten 232 am Samstag beim Parteitag in Mainz mit Ja votiert, wie die Partei mitteilte. Sie sprach von einer Zustimmung von 83,8 Prozent. Der ehemalige Innenminister, der seit 2012 SPD-Landeschef ist, sagte, er sei mit dem Ergebnis zufrieden. Einen Gegenkandidaten gab es nicht. Die SPD regiert in Rheinland-Pfalz zusammen mit der FDP und den Grünen.