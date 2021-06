Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungen und Co. : Rheinland-Pfalz plant weitere Lockerungen der Corona-Regeln

Kontaktbeschränkungen, Veranstaltungen und Co.

Mainz Ministerpräsidentin Malu Dreyer plant am Dienstagmittag über weitere Corona-Lockerungen zu informieren, warnt aber gleichzeitig vor der sich ausbreitenden Delta-Variante. Einige der geplanten Lockerungen sind bereits bekannt, über andere wird noch spekuliert.

Die Infektionszahlen sinken, die Zahl der Impfungen steigt und der nächste Öffnungsschritt der Corona-Beschränkungen in Rheinland-Pfalz zum 2. Juli steht bevor. Ministerpräsidentin Malu Dreyer (SPD) warnt mit Blick auf die Ausbreitung der Delta-Variante aber zugleich davor, zu hohe Risiken einzugehen. Zusammen mit Gesundheitsminister Clemens Hoch (SPD) und den Corona-Experten Bodo Plachter und Wolfgang Kohnen informiert sie am Dienstag (14.00 Uhr) über die Sommer-Perspektive und die Vorbereitungen für einen sicheren Herbst.

Eigene Regelung für Volksfeste

Mit Spannung wird erwartet, was bei Volks- und Weinfesten in diesem Sommer und Herbst möglich sein wird. Rheinland-Pfalz wollte dafür in Absprache mit seinen Nachbarbundesländern eine eigene Regelung finde.