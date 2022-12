Geographie, Geschichte & Sehenswürdigkeiten : Rheinland-Pfalz: Alle Infos über ein vielseitiges Bundesland

Blick auf den St. Martin Dom in Mainz Foto: mainzplus CITYMARKETING/Dominik Ketz

Rheinland-Pfalz: Weinbau, Schlösser, eindrucksvolle Natur, Geburtsort eines internationalen Promis und wichtiger Standort für Industrie und Unternehmen. Was das Bundesland außerdem zu bieten hat, erfahren Sie in diesem Überblick.

Ans Saarland grenzend befindet sich Rheinland-Pfalz im Südwesten Deutschlands und ist Heimat für über vier Millionen Menschen. Ein Bundesland mit vielseitiger Landschaft und spannender Geschichte, das viele eindrucksvolle Bauwerke und Sehenswürdigkeiten hervorgebracht hat. Nach langer Zeit ohne einheitliche Tradition entwickelte sich Rheinland-Pfalz zu einem Bundesland mit interessanten Bräuchen und Dialekten. Welches Essen Sie probieren sollten, wenn Sie in Rheinland-Pfalz unterwegs sind und was Sie sonst noch wissen sollten, erfahren Sie im Folgenden.

Rheinland-Pfalz: Geschichte des Bundeslandes

Bereits vor 2000 Jahren hatten die Römer im Gebiet des Bundeslandes erste Städte gegründet. So war das heutige Trier zu damaliger Zeit die Stadt Augusta Treverorum. Das moderne Bundesland Rheinland-Pfalz wurde am 30. August 1946 gegründet. Anlass hierfür war eine Verordnung der französischen Militärregierung, die nach dem Sieg der Alliierten über Nazi-Deutschland für dessen Verwaltung zuständig war. Lange Zeit war das Bundesland eines ohne einheitliche historische Tradition, da sich die Rheinländer und Pfälzer in ihren Bräuchen, Traditionen und Dialekten unterschieden.

Das anfänglich wirtschaftlich und finanziell geschwächte Land wurde zeitweise als das „Land der Reben und Rüben“ verspottet. Aufgrund der erfolgreichen Tourismusindustrie in den 1950er-Jahren erlebte das Bundesland einen wirtschaftlichen Aufschwung. Im Zuge dessen ließen auch die Unterschiede zwischen den Rheinländern und Pfälzern stetig nach. Zudem erfolgte 1950 der Umzug des Landtags und der Landesregierung von Koblenz nach Mainz, nachdem diese bereits in der damaligen Verordnung der französischen Militärregierung als Hauptstadt festgelegt wurde.

Rheinland-Pfalz und seine Einwohner

In Rheinland-Pfalz leben 4 098 391 Einwohner (Stand 2020) auf einer Fläche von 19 854 Quadratkilometern. Daraus ergibt sich eine Bevölkerungsdichte von 206 Menschen pro Quadratkilometer. Nahezu drei Viertel der Bevölkerung ist christlichen Glaubens, davon sind 41 Prozent der Einwohner römisch-katholisch. Der evangelischen Kirche gehören 27,6 Prozent an. Islamischen Glaubens sind 3,8 Prozent der Bevölkerung in Rheinland-Pfalz. Während die Mittelgebirgslandschaften weniger dicht besiedelt sind, gibt es das dicht besiedelte Rheintal, das mittlere Moseltal sowie Rheinhessen.

Zu den fünf bevölkerungsreichsten Städten in Rheinland-Pfalz gehören:

Kaiserslautern hat 100.030 Einwohner

111.528 Menschen leben in Trier

Die Stadt Koblenz zählt 114.052 Einwohner

In Ludwigshafen am Rhein leben 172.253 Menschen

Mainz mit 217.123 Einwohnern

Das sollten Sie über die Geographie des Bundeslandes wissen

Rheinland-Pfalz ist das Bundesland mit der größten linksrheinischen Fläche. Der Norden des Bundeslandes grenzt an Nordrhein-Westfalen und umfasst unter anderem den südlichen Teil der Eifel sowie den Hunsrück. Der Hunsrück ist etwa 100 Kilometer lang und 30 Kilometer breit und breitet sich über den Südwesten nach Nordosten aus. Zudem liegt dort der höchste Berg des Bundeslandes, der Erbeskopf mit 816,32 Metern Höhe. Aber auch der westliche Teil des Westerwaldes befindet sich im Norden.

An diesem kommen die Bundesländer Rheinland-Pfalz, Hessen und Nordrhein-Westfalen zusammen. Im Osten grenzt Rheinland-Pfalz an Hessen und Baden-Württemberg. Der Süden des Bundeslandes grenzt an die französische Region Grand Est und an das Saarland. Hier befinden sich unter anderem das Mainzer Becken, das Nordpfälzer Bergland sowie der Pfälzerwald. Der Pfälzerwald ist die größte zusammenhängende Waldfläche Deutschlands. Im Westen liegt die Provinz Lüttich der belgischen Region Wallonien, zudem grenzt Rheinland-Pfalz hier an Frankreich, Belgien und Luxemburg.

Klima und Vegetation in Rheinland-Pfalz

Rheinland-Pfalz gehört mit 42 Prozent Waldfläche zu den waldreichsten Bundesländern Deutschlands. Allerdings leiden die Wälder unter großem Baumsterben, sodass nur etwa zwei von zehn Bäumen gesund sind.

Das Klima in Rheinland-Pfalz ist auch abhängig von den unterschiedlichen landschaftlichen Oberflächenformen. Warme Sommer und recht milde Winter gibt es unter anderem in den Talbereichen der Mosel, Lahn und Ahr, aber auch im Mittelrheintal oder dem Oberrheinischen Tiefland. In diesen Gebieten wird daher Wein angebaut.

Im Jahr 2020 lag die Jahresdurchschnittstemperatur bei 10,9° Celsius, für Niederschlag lag der Jahresdurchschnitt im selben Jahr bei 615 Liter pro Quadratmeter. Insgesamt gehört Rheinland-Pfalz zu den wärmeren Bundesländern.

Die wichtigsten Flüsse und Seen in Rheinland-Pfalz

Der größte See in Rheinland-Pfalz ist der Laacher See, der sich in der östlichen Vulkaneifel befindet und aus dem Laacher Vulkan entstand. Dieser soll zuletzt im Jahr 11056 vor Christus ausgebrochen sein und seitdem ruhen. Der See hat eine Fläche von 3,3 Quadratkilometern. Durch Rheinland-Pfalz fließen zudem vier sogenannte Bundeswasserstraßen: Rhein, Mosel, Saar und Lahn. Der Rhein gehört mit 1233,7 Kilometern Länge zu den längsten Flüssen in Europa. Über eine Strecke von 300 Kilometern fließt er dabei durch Rheinland-Pfalz und bildet eine Grenze zu Baden-Württemberg und Hessen.

Die Mosel ist der längste Nebenfluss des Rheins und misst 544 Kilometer. Sie entspringt in den Vogesen in Frankreich und mündet am „Deutschen Eck“ in Koblenz in den Rhein. Der längste Zufluss der Mosel ist hingegen die Saar. Die Saar ist 235 Kilometer lang und fließt über eine Strecke von 31 Kilometern durch Rheinland-Pfalz, wo sie in Konz in die Mosel mündet. Durch Hessen und Rheinland-Pfalz fließt die Lahn mit 245,6 Kilometern Länge.

Posted by Rheinland-Pfalz on Monday, April 9, 2018 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Was wird in Rheinland-Pfalz gesprochen?

In Rheinland-Pfalz wird Deutsch gesprochen, allerdings gibt es unterschiedliche Dialekte. Das Bundesland liegt im Bereich der mittel- und rheinfränkischen Mundarten. Dazu gehören unter anderem:

Moselfränkisch und Ripuarisch (Mittelfränkisch)

Rheinhessisch (Rheinfränkisch)

Zudem wird Südfränkisch, bestehend aus Dialekten aus dem Elsass und mittleren Baden, gesprochen

Wissenswerte Fakten und Informationen

Die Postleitzahlen des Bundeslandes liegen zwischen 51598 und 76891

Typisch regionale Speisen sind z.B. Saumache (Saumagen), Ausgschebbde (Wasserspatzen), Fleeschknepp (Fleischklöße) oder Backesgrumbeere (besteht aus Kartoffeln, Schweinefleisch und Wein)

Mainz ist Sitz des Fernsehsenders ZDF, der seine Zentrale im Stadtteil Lerchenberg hat

Mainz ist außerdem bekannt für seinen Karneval, der Mainzer Fastnacht genannt wird.

Dafür ist Rheinland-Pfalz bekannt

Rheinland-Pfalz ist nicht umsonst das Nummer 1 Weinland Deutschlands, denn hier wachsen fast 70 Prozent aller deutschen Weine. Die Pfalz ist zudem das weltweit größte Riesling-Gebiet.

Daher steht der Riesling auch an der Spitze der bekanntesten rheinland-pfälzischen Weine. Bereits vor etwa 2000 Jahren brachten die Römer den Wein in die Region, der Dank des Klimas bis heute gut gedeiht.

An den steilen Hängen entlang der Flüsse können jährlich bis zu 6,5 Millionen Hektoliter Wein geerntet werden. Zu den sechs Weinregionen in Rheinland-Pfalz gehören Ahr, Mittelrhein, Nahe, Rheinhessen, Mosel-Saar-Ruwer und Pfalz.

Bekannte Persönlichkeiten aus Rheinland-Pfalz

Es gibt einige prominente Persönlichkeiten, die in Rheinland-Pfalz geboren oder aufgewachsen sind. Zu den bekanntesten Personen gehören:

Hildegard von Bingen als Heilige der katholischen Kirche, die bedeutende naturheilkundliche und medizinische Schriften verfasste (1098 in Bermersheim vor der Höhe)

Der Erfinder des Buchdrucks Johannes Gutenberg (1400 in Mainz)

Der Philosoph Karl Marx (1818 in Trier)

Der CDU-Politiker und sechste Bundeskanzler der Bundesrepublik Helmut Kohl (1930 in Ludwigshafen am Rhein)

Schlagersängerin Mary Roos, die unter anderem das Titellied für die Zeichentrickserie Pinocchio sang (Bingen am Rhein, 1949)

Der US-amerikanische Schauspieler und Filmproduzent Bruce Willis (1955 in Idar-Oberstein)

Komiker, Schauspieler und Moderator Bernhard Hoëcker (1970 in Neustadt an der Weinstraße)

Der Sänger Mark Forster (1983 in Kaiserslautern)

Rheinland-Pfalz: Landkreise, Städte und Gemeinden

Das Bundesland Rheinland-Pfalz ist in 24 Landkreise unterteilt, dazu gehören unter anderem Ahrweiler, Cochem-Zell, Kusel, Mayen-Koblenz, Saarburg und der Westerwaldkreis. Zwölf der insgesamt 130 Städte gehören zu keinem Landkreis und sind somit kreisfreie Städte.

Zu diesen Städten zählen beispielsweise Kaiserslautern, Koblenz, Mainz, Trier, Worms oder Neustadt an der Weinstraße. Neben diesen zählt das Bundesland auch dreizehn verbandsfreie Städte.

In Rheinland-Pfalz gibt es 2171 Gemeinden, dabei handelt es sich bei acht der Gemeinden um sogenannte verbandsfreie Gemeinden. Die übrigen 1263 sind Verband-angehörige Gemeinden und somit Ortsgemeinden.

Politik in Rheinland-Pfalz

Die Verfassung des Bundeslandes Rheinland-Pfalz geht auf die sogenannte Verordnung Nummer 57 der französischen Militärregierung vom 30. August 1946 zurück. Nach den Landtagswahlen im März 2021 sind die Parteien SPD, CDU, AfD, Die Grünen sowie die FDP im Landtag vertreten.

Die gewählten Abgeordneten der Parteien SPD, Die Grünen und FDP bildeten eine Koalition. Die Wahlen zum Landtag finden alle fünf Jahre statt, somit findet die nächste Wahl im Jahr 2026 statt.

Ministerpräsidentin ist Marie Luise (Malu) Dreyer von der SPD. Die Politikerin übt dieses Amt für das Bundesland Rheinland-Pfalz bereits seit Januar 2013 aus.

Das Wappen von Rheinland-Pfalz

Das Wappen von Rheinland-Pfalz ist mit einer goldenen Weinlaubkrone verziert. Darunter befindet sich im linken der drei Bereiche das rote Trier Kreuz vor weißem Hintergrund. In der Mitte des Wappens befindet sich auf schwarzem Grund der pfälzische Löwe in den Farben Gold und Rot.

Auf dem rechten der Felder ist das Mainzer Rad in Weiß vor rotem Hintergrund abgebildet. Bei den drei abgebildeten Symbolen handelt es sich um die Wappensymbole der rheinischen Kurfürstentümer, die sich auf dem Gebiet des heutigen Bundeslandes Rheinland-Pfalz befunden haben.

Das rheinland-pfälzische Landeswappen von 1948 vereinigt die Wappenbilder der drei bedeutendsten historischen... Posted by Rheinland-Pfalz on Monday, November 25, 2019 Ich bin damit einverstanden, dass mir Inhalte von Facebook angezeigt werden. Dieses Element enthält Daten von Facebook. Sie können die Einbettung solcher Inhalte auf unserer Datenschutzseite blockieren An dieser Stelle befinden sich externe Inhalte von Facebook, die ohne JavaScript nicht funktionieren.

Wirtschaft in Rheinland-Pfalz

Der Rhein spielt hinsichtlich der wirtschaftlichen Entwicklung als Transportweg für Rheinland-Pfalz eine bedeutende Rolle. Er verläuft entlang der Industrieregionen Rhein-Main, Rhein-Neckar und des Mittelrheinischen Beckens. Den relevantesten Wirtschaftssektor bildet die Chemieindustrie mit dem Unternehmen BASF, das seinen Hauptsitz in Ludwigshafen am Rhein hat. Auch Mainz gilt als bedeutende Industriestadt. Die Herstellung von Spezialglas, Weinkellereien sowie Unternehmen für Maschinenbau sind hier ansässig. BioNTech und Boehringer Ingelheim sind bedeutende Pharmaunternehmen, die Arzneimittel herstellen und erforschen. Zu den Unternehmen mit den meisten Beschäftigten gehören:

das ZDF mit etwa 5.300 Beschäftigten

die Universitätsmedizin der Johannes-Gutenberg-Universität mit 7.200 Mitarbeitenden

das Pharmaunternehmen Boehringer Ingelheim mit 8.092 Erwerbstätigen

Daimler-Benz mit etwa 14.600 Beschäftigten

BASF ist mit über 35.000 Mitarbeitenden der größte Arbeitgeber in Rheinland-Pfalz

Sehenswürdigkeiten und Ausflugsziele in Rheinland-Pfalz

Zu den beliebtesten Sehenswürdigkeiten in Rheinland-Pfalz gehört die mittelalterliche Burg Eltz. Die schöne Burg wurde im 12. Jahrhundert erbaut und befindet sich in der Nähe der Mosel, wo sie auf einem Felsen im Tal des Elzbachs thront. Keine Höhenangst sollten Besucher der Hängeseilbrücke Geierlay haben. Die 360 Meter lange Fußgängerbrücke befindet sich in 100 Metern Höhe und bietet sich nicht nur als toller Aussichtspunkt, sondern auch als Fotomotiv an. Weitere sehenswerte Ausflugsziele und Sehenswürdigkeiten:

Ein Besuch der Porta Nigra kann mit der Besichtigung der römischen Baudenkmäler und dem Dom sowie der Liebfrauenkirche in Trier verbunden werden, die zu den UNESCO-Weltkulturerben des Bundeslandes gehören.

Dahner Felsenwand im Pfälzerwald

Loreley am Rhein in Koblenz

Eine Weinverkostung an der ältesten Weinlage Deutschlands: Niersteiner Glöck

Eine Rundfahrt durch die Moselschleife in Cochem

Der Speyerer Dom

Der hohe Dom St. Martin, auch Mainzer Dom genannt, in Mainz

Bedeutende und sehenswerte Museen in Rheinland-Pfalz

Die Burg Eltz in Wierschem Foto: Mauritius te Dorsthorst

Das Gutenberg-Museum in Mainz ist eines der bedeutendsten Museen in Rheinland-Pfalz und eines der ältesten Druck- und Schriftmuseen der Welt. Besucher können hier alles rund um die Buch-, Druck- und Schriftgeschichte lernen. Zu bestaunen sind außerdem die zwei berühmten Gutenberg-Bibeln. Auch das Historische Museum der Pfalz ist bei Besuchern beliebt. Das in Speyer gelegene Museum bietet nach eigenen Angaben eine umfassende Sammlungsausstellung sowie thematisch vielfältige Sonderausstellungen. Weitere Museen und geschichtlich relevante Ausflugsziele: