Land will Verlagerung von Sexualdienstleistungen nach Rheinland-Pfalz verhindern : Rheinland-Pfalz rudert zurück: Doch keine Bordell-Öffnung

Mainz Entgegen der ursprünglichen Planung dürfen Bordelle in Rheinland-Pfalz nun doch nicht ab morgen wieder öffnen. Das teilte das Gesundheitsministerium in Mainz am Montag nach einer Sitzung des Kabinetts mit.

